За них точиться «боротьба» у світі: чому Patriot і THAAD стали найціннішими системами ППО США

ППО Patriot / © Clash Report в мережі Х

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Війни в Україні та Ірані тривають, тому попит на такі системи протиракетної оборони, як THAAD та МІМ-104 Patriot, дуже зростає.

Про це повідомляє Times of India.

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Загроза з боку Китаю

За інформацією журналістів, як Сполучені Штати, так і їхні союзники вичерпують свої резерви.

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Обидві ці ракетні системи також розміщені для оборони островів США, що блокують доступ Китаю до відкритого моря. США у разі конфлікту з Пекіном діятимуть з цих островів, оскільки саме вони зазнають, за прогнозами військових, основного удару китайських ракетних атак.

Чому США так бережуть THAAD і Patriot

«Як ракетні системи THAAD, так і Patriot відіграють ключову роль у стратегії багатошарової протиракетної оборони Сполучених Штатів. З цих двох систем озброєння THAAD розроблена та розгорнута для перехоплення балістичних ракет як малої, так і середньої дальності на великих висотах», — йдеться у статті.

Ці системи забезпечують критично важливий захист від балістичних ракет протягом третього та заключного етапу в обороні.

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Система Patriot має вдосконалений радар та ракети-перехоплювачі РАС-3. Вона довгий час була основою протиповітряної оборони, здатною протистояти літакам, крилатим ракетам, а тепер все частіше балістичним ракетам.

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Разом ці дві системи забезпечують надійний захист від повітряних загроз. Технічно ці дві системи доповнюють одна одну. Система THAAD здатна перехоплювати цілі поза атмосферою (екзосферою), що дозволяє їй збивати загрози на значно більших висотах, забезпечуючи ширший діапазон ураження.

З іншого боку, Patriot краще здатний протистояти загрозам на менших висотах. Такий багаторівневий підхід розроблений для того, щоб супротивники не використовували висоту чи балістичну траєкторію для обходу оборони.

Показали свою результативність в Україні та Західній Азії

Тривалі конфлікти в Україні та Західній Азії показали вразливість до ударів ракет та безпілотників, які поступово підривають обороноздатність.

«Широке використання Росією балістичних та крилатих ракет проти української інфраструктури підкреслило потребу в надійних перехоплювачах. Батареї Patriot, розгорнуті в Україні, вже продемонстрували свою ефективність у бойових діях, перехоплюючи російські ракети та зміцнюючи оборону Києва», — йдеться у матеріалі.

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У Західній Азії загроза з боку іранських балістичних ракет та безпілотників, спрямованих на американські бази та інфраструктуру в країнах Перської затоки, продемонструвала необхідність передових розгортань THAAD та Patriot.

«Ці системи стали настільки важливими, що їх розгортання тепер розглядається як політичний сигнал відданості Вашингтона своїм регіональним партнерам», — підкреслили у виданні.

Пентагон намагається розширити виробництво ракет-перехоплювачів для обох систем. На США йде оперативне навантаження. Війна в Україні та Ірані скорочує ці арсенали.

Нагадаємо, виробники Patriot побоюються, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити систему та налагодити її масштабне виробництво швидше і дешевше.

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