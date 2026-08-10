ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
3 хв

Іспанія потерпає від масштабних пожеж: вогонь змушує тисячі людей тікати з домівок

В Іспанії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі: вогонь уже знищив сотні тисяч гектарів, а мешканців кількох регіонів евакуюють. Найскладніша ситуація склалася в Уельві, Кастельйоні та Сеговії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Лісові пожежі в Іспанії

Лісові пожежі в Іспанії / © AP

У декількох регіонах Іспанії продовжують палати масштабні лісові пожежі. Найскладніша ситуація нині спостерігається в андалусійській провінції Уельва, де вогонь поблизу муніципалітету Ньєбла вже охопив понад 8000 гектарів лісу та змусив евакуювати близько пів тисячі людей.

Про подробиці повідомляє RTVE.

Люди рятуються від вогню: в Іспанії палають тисячі гектарів землі та лісів

Загалом по країні ситуація залишається критичною через спеку й пориви вітру. Віцепрезидентка уряду Сара Аагесен зазначила:

«Від початку року постраждало майже 200 тисяч гектарів. Очікується оцінка площі вигорянь за допомогою інструменту Copernicus. Це вшестеро більше, ніж 2025 року, який і без того був серйозним».

За 2026 рік в Іспанії трапилося 40 великих лісових пожеж. Торік їх зафіксували 15.

Пожежа біля Ньєбли, якій надали другий рівень небезпеки, має два активні фронти. Наразі домівки змушені залишити 467 місцевих жителів з кількох селищ, серед яких Беррокаль, Ель-Посуело, Ла-Флоріда та інші. Для допомоги постраждалим у Заламеа-ла-Реаль розгорнули пункт приймання, а в сусідніх муніципалітетах підготували місця для евакуйованих тварин.

У регіоні працюють близько 500 фахівців, серед яких військові, екологи, пожежники та авіація. Радник з надзвичайних ситуацій Антоніо Санс та урядовці регіону називають ситуацію дуже складною.

У провінції Кастельйон через пожежу, яка вже знищила 684 гектари, влада оголосила екстрену евакуацію 700 жителів муніципалітету Каті. Раніше мешканців закликали залишатися вдома та не виходити, однак через сильну задимленість і поширення вогню центр координації надіслав сповіщення з вимогою залишити місто.

Пожежники також намагаються захистити понад 60 ферм у цій зоні. За попередньою версією слідства, причиною займання стали розряди грози.

Важка ситуація також у провінції Сеговія. Через пожежу в Лас-Навас-де-Сан-Антоніо рівень загрози підвищили до максимального. Людей екстрено евакуювали з селищ Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаель та Вегас-де-Матуте.

Єдині позитивні новини надходять із Сьєрра-Енгарсеран, де пожежу площею 45 гектарів вдалося взяти під контроль. Евакуйовані змогли повернутися додому.

Лісові пожежі в Іспанії та Франції: останні новини

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії евакуйовано понад 300 тисяч осіб. Стихію посилюють аномальна спека, сильний вітер та специфічний ефект, коли висока температура сама генерує повітряні потоки й раптово змінює напрямок вогню.

Оскільки місцеві служби не здатні самостійно приборкати вогонь, до тушіння залучили пожежну авіацію та рятувальників із кількох країн ЄС, зокрема Греції, Італії, Німеччини та інших.

В Іспанії уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Мадридському регіоні та провінції Авіла. Токсичний дим сягнув центру столиці, згоріло понад 6000 гектарів лісу, а з небезпечних районів евакуювали близько 75 тисяч людей. Жителів просять зачиняти вікна й не виходити з дому, щоб уникнути отруєння чадним газом.

У Франції оголошено евакуацію понад 140 тисяч жителів і туристів із південно-західного узбережжя, зокрема департаменту Жиронда та мису Кап-Ферре. Через зміну вітру вогонь стрімко наближається до Бордо.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie