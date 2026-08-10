Іспанія потерпає від масштабних пожеж: вогонь змушує тисячі людей тікати з домівок

Лісові пожежі в Іспанії / © AP

Реклама

У декількох регіонах Іспанії продовжують палати масштабні лісові пожежі. Найскладніша ситуація нині спостерігається в андалусійській провінції Уельва, де вогонь поблизу муніципалітету Ньєбла вже охопив понад 8000 гектарів лісу та змусив евакуювати близько пів тисячі людей.

Про подробиці повідомляє RTVE.

Реклама

Люди рятуються від вогню: в Іспанії палають тисячі гектарів землі та лісів

Загалом по країні ситуація залишається критичною через спеку й пориви вітру. Віцепрезидентка уряду Сара Аагесен зазначила:

Реклама

«Від початку року постраждало майже 200 тисяч гектарів. Очікується оцінка площі вигорянь за допомогою інструменту Copernicus. Це вшестеро більше, ніж 2025 року, який і без того був серйозним».

За 2026 рік в Іспанії трапилося 40 великих лісових пожеж. Торік їх зафіксували 15.

Пожежа біля Ньєбли, якій надали другий рівень небезпеки, має два активні фронти. Наразі домівки змушені залишити 467 місцевих жителів з кількох селищ, серед яких Беррокаль, Ель-Посуело, Ла-Флоріда та інші. Для допомоги постраждалим у Заламеа-ла-Реаль розгорнули пункт приймання, а в сусідніх муніципалітетах підготували місця для евакуйованих тварин.

У регіоні працюють близько 500 фахівців, серед яких військові, екологи, пожежники та авіація. Радник з надзвичайних ситуацій Антоніо Санс та урядовці регіону називають ситуацію дуже складною.

Реклама

У провінції Кастельйон через пожежу, яка вже знищила 684 гектари, влада оголосила екстрену евакуацію 700 жителів муніципалітету Каті. Раніше мешканців закликали залишатися вдома та не виходити, однак через сильну задимленість і поширення вогню центр координації надіслав сповіщення з вимогою залишити місто.

Пожежники також намагаються захистити понад 60 ферм у цій зоні. За попередньою версією слідства, причиною займання стали розряди грози.

Важка ситуація також у провінції Сеговія. Через пожежу в Лас-Навас-де-Сан-Антоніо рівень загрози підвищили до максимального. Людей екстрено евакуювали з селищ Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаель та Вегас-де-Матуте.

Єдині позитивні новини надходять із Сьєрра-Енгарсеран, де пожежу площею 45 гектарів вдалося взяти під контроль. Евакуйовані змогли повернутися додому.

Реклама

Лісові пожежі в Іспанії та Франції: останні новини

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії евакуйовано понад 300 тисяч осіб. Стихію посилюють аномальна спека, сильний вітер та специфічний ефект, коли висока температура сама генерує повітряні потоки й раптово змінює напрямок вогню.

Оскільки місцеві служби не здатні самостійно приборкати вогонь, до тушіння залучили пожежну авіацію та рятувальників із кількох країн ЄС, зокрема Греції, Італії, Німеччини та інших.

В Іспанії уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Мадридському регіоні та провінції Авіла. Токсичний дим сягнув центру столиці, згоріло понад 6000 гектарів лісу, а з небезпечних районів евакуювали близько 75 тисяч людей. Жителів просять зачиняти вікна й не виходити з дому, щоб уникнути отруєння чадним газом.

У Франції оголошено евакуацію понад 140 тисяч жителів і туристів із південно-західного узбережжя, зокрема департаменту Жиронда та мису Кап-Ферре. Через зміну вітру вогонь стрімко наближається до Бордо.

Новини партнерів