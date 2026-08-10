Хто "полює" на детективів НАБУ: керівник бюро Кривонос зробив гучне зізнання

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявляє про прослуховування своїх детективів працівниками СБУ.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу у понеділок, 10 серпня.

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«Величезний ресурс спрямований на те, щоб дослідити, що ми робимо. Якщо діяльність націлена на те, щоб знати, коли ми проводимо обшуки, то для чого це?… Це не поодинокий випадок, ми просто не про все говоримо і не все публікуємо, оскільки тут питання також і захисту наших матеріалів і інформації», — сказав Кривонос.

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Він називає такі дії представників СБУ незаконними, але запевняє, що у НАБУ немає жодних конфліктів з українською спецслужбою.

«У нас немає жодного конфлікту, ні з ким. У нас є інша категорія. Незаконні дії щодо наших працівників. Це незаконні дії», — зауважив керівник НАБУ.

За його словами, прослуховування та стеження щодо працівників НАБУ відбуваються постійно.

«Постійно моніторяться реєстри судових рішень, постійно моніторяться всілякі реєстри, "Безпечне місто", куди наші машини їздять, і переміщення наших детективів», — сказав Кривонос.

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Прослуховування детективів НАБУ працівниками СБУ — що відомо

Нагадаємо, у червні цього року Антикорупційний центр МЕЖА повідомив, що НАБУ виявило апаратуру для прослуховування у помешканні одного з керівників своїх детективів.

Як встановили у бюро, детектив, у квартирі якого знайшли прослуховування, бере участь у розслідуванні низки топкорупціонерів.

Додамо, що раніше ми писали, які високопосадовці отримували підозри від НАБУ за останні роки.

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