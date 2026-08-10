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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Літак не злетів з аеропорту через витівку дитини

Маленька дитина відмовилась пристібатись під час вильоту, а тому екіпаж вирішив скасувати рейс.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Канаді скасували рейс через витівку дитини

У Канаді скасували рейс через витівку дитини / © pexels.com

У Канаді політ пасажирського літака завершився ще до зльоту. Екіпаж вирішив повернути літак до терміналу, оскільки дитина відмовилася пристібатися ременем безпеки. Зрештою, рейс було скасовано, і пасажири полетіли лише наступного дня.

Про це пише People.

Інцидент стався 6 серпня в Міжнародному аеропорту Вікторія (YYJ). Літак виконував рейс PD444 до Торонто та рулив до злітно-посадкової смуги, коли екіпаж помітив ситуацію, яка перешкоджала безпечному зльоту.

Речник авіакомпанії Porter Airlines повідомив журналу People , що після виїзду з паркувального місця екіпаж помітив маленьку дитину, яка стояла на сидінні. «Після виїзду з терміналу та попрямування до злітно-посадкової смуги маленька дитина стояла на сидінні та відмовилася пристібатися ременем безпеки. Спроби батьків та екіпажу вирішити цю проблему були безуспішними», – повідомила авіакомпанія. Внаслідок цього пілоти вирішили повернутися до терміналу.

Після повернення на перон аеропорту пасажири висадилися, а екіпаж розпочав процедури, пов'язані з розвантаженням багажу та оформленням нової польотної документації.

Однак, вся операція зайняла забагато часу. Авіакомпанія Porter Airlines пояснила, що не змогла виконати всі формальності до нічного закриття злітно-посадкової смуги в аеропорту YYJ, яке почалося о 12:30, що призвело до скасування рейсу.

А тому літак виконав рейс лише наступного дня.

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