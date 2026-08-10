86-річна данська королева прогулялася ринком у Франції, а папараці зробили фото

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Королеву Маргрете II – матір короля Фредеріка X – зазнімкували у французькому місті Каор, коли вона відвідувала місцевий ринок.

Судячи з усього, Її Величність королева перебуває у літній відпустці, яку проводить у Франції. Одягнена королева була в рожеву футболку з квітковою вишивкою та смугасту спідницю міді прямого силуету та взута у шкіряні ляпанці.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

В руках у Маргрете II була тростина без допомоги якої вона не може пересуватися, тому що перенесла кілька операцій на спині і має з цим деякі проблеми. Також на плечі у королеви була світла сумка, підібране до тону взуття, на зап'ясті кілька браслетів, а на шиї золотий ланцюжок та окуляри на обличчі.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Маргрете II у сонячній жовтій сукні приїхала привітати онучку – принцесу Ізабеллу – з важливим досягненням.

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