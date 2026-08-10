Сім’я випадково виявила гігантського пітона під сараєм: рентген показав, що він проковтнув

Пітон / © iflscience.com

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Незвичайна знахідка сталася в американському штаті Нью-Джерсі, де Леслі Дейлі помітила величезну змію у своєму дворі. Пітон заповз під сарай, після чого господарям довелося викликати фахівців, щоб безпечно дістати тварину.

Про це пише Lad Bible.

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Леслі саме поливала квіти в саду, коли побачила змію завдовжки близько 2,4 метра. Це був бірманський пітон — великий неотруйний удав, який походить із Південно-Східної Азії.

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Змія проповзла до сараю та сховалася під його підлогою. Щоб отримати доступ до тварини, підрядникам довелося демонтувати частину конструкції.

Найбільше господарів насторожив сильно роздутий живіт пітона. Спочатку вони припускали, що змія могла бути вагітною, однак згодом з’ясувалося, що причина була зовсім іншою.

Фахівці з контролю за тваринами вилучили пітона з-під сараю та доправили його на обстеження. Рентген показав, що перед тим, як потрапити до двору, змія проковтнула опосума.

Як пітон опинився у США

Бірманські пітони не є місцевим видом для США. За однією з версій, ця змія могла втекти від власника, який утримував її як екзотичного домашнього улюбленця, або її могли навмисно випустити.

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У Monmouth County SPCA наголосили, що екзотичних тварин не можна випускати у дику природу, оскільки це створює проблеми як для місцевої фауни, так і для самих тварин.

«Екзотичним домашнім тваринам не місце в дикій природі», — наголосили в організації.

Там також закликали власників, які більше не можуть доглядати за рептиліями, звертатися до спеціалізованих притулків або рятувальних організацій, а не випускати тварин на волю.

Наразі пітона помістили до безпечного вольєра під наглядом досвідченого фахівця зі змій. Тварині мають знайти постійне місце утримання.

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Фахівці зазначають, що бірманські пітони загалом не вважаються агресивними до людей, однак через свої розміри та силу поводитися з ними без відповідних знань небезпечно.

Нагадаємо, в Індонезії 44-річна Елізабет Ямалау стала жертвою нападу гігантського пітона завдовжки близько восьми метрів. Жінка пішла до родинного саду, але через три години не повернулася додому, після чого її чоловік вирушив на пошуки. На місці він виявив дружину в пащі змії та спробував її врятувати, однак жінка вже загинула.

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