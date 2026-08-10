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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2376
Час на прочитання
2 хв

Несподіваний поворот в історії із собакою, якого виганяли шваброю: "Нова пошта" змінила попереднє рішення

Після інциденту з собакою «Нова пошта» зробила декілька висновків. Компанія розробить чіткі стандарти поводження з тваринами у відділеннях пошти та розпочне співпрацю з фондами, які опікуються безпритульними тваринами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Собака, якого вигнали шваброю із "Нової пошти"

Собака, якого вигнали шваброю із «Нової пошти» / © Нова пошта

«Нова пошта» вирішила переглянути попереднє рішення щодо звільнення працівників, які шваброю вигнали собаку з відділення пошти у спеку у Слов’янську, та повернути їх назад на роботу.

Про це повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук.

Він назвав рішення про звільнення робітників, які причетні до інциденту, «емоційним».

«Озираючись назад, я розумію: це було неправильно. Самі хлопці, коли усвідомили наслідки свого вчинку, одними з перших долучилися до пошуків собаки. Саме тому ви бачили їх на фотографіях у день, коли його знайшли. Їхній вчинок був неправильним. Але я переконаний: якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися — їй потрібно дати шанс», — вважає СЕО компанії.

Компанія розробить чіткі стандарти поводження із тваринами у відділеннях пошти

Він додав, що ця ситуація підсвітила, що у компанії не було достатньо чітких стандартів того, як діяти, коли у відділенні опиняється тварина.

«І це питання складніше, ніж може здаватися, адже серед наших клієнтів є люди з алергіями, фобіями, поруч можуть бути діти. Тому ми вже переглядаємо внутрішні правила, щоб у працівників був чіткий і зрозумілий алгоритм дій у таких ситуаціях — гуманний до тварини та безпечний для клієнтів», — підкреслив Тафійчук.

«Нова пошта» допомагатиме фондам, які опікуються покинутими тваринами

Окрім того, «Нова пошта» має намір допомагати фондам, які опікуються покинутими тваринами у прифронтових населених пунктах.

«І так — пес у безпеці, має необхідний догляд. Ми продовжимо стежити за його станом. Для нас ця історія має завершитися не черговою хвилею взаємних звинувачень, а висновками, другим шансом для людей і системними змінами в компанії», — підкреслив СЕО компанії.

Працівники «Нової пошти» вигнали собаку шваброю — що відомо

Нагадаємо, минулого тижня у Мережі з’явилося відео зі Слов’янська, на якому працівники відділення у 37-градусну спеку виштовхнули собаку на вулицю шваброю. Компанія оперативно відреагувала на інцидент, який сколихнув Україну, та причетних працівників звільнила, визнавши таку поведінку неприпустимою.

Згодом у компанії повідомили, що розшукали безпритульного собаку та знайшли йому родину. Також вони пообіцяли, що тварину відвезуть до ветклініки на огляд та зроблять необхідні щеплення.

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