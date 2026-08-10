Пеніс може зменшитись після спортзалу: лікар шокував інтимним явищем

Тренування у спортзалі / © iStock

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Інтенсивні тренування та кардіонавантаження можуть викликати неочікуваний ефект у чоловіків, який експерти називають «спортивним пенісом«. Геніталії тимчасово змінюють свій вигляд через явище, пов’язане з перерозподілом кровотоку в організмі.

Про це пише Daily Mail.

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Після фізичних навантажень м’язи зазвичай набувають більшого об’єму завдяки так званому «пампу». Водночас для чоловічих геніталій інтенсивне тренування може мати протилежний візуальний ефект. Для опису такого явища використовують термін gym penis («спортивний пеніс») — так називають тимчасове зменшення візуального розміру геніталій після активних фізичних вправ.

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Естетичний медичний фахівець і засновник Lushful Aesthetics Кріс Бустаманте пояснив, що йдеться про маловідоме, проте нормальне явище, яке може виникати під час тренувань.

«Багато чоловіків відчувають певний ступінь тимчасового втягування під час тренування, але його вираженість дуже сильно варіюється», — зазначив експерт.

За його словами, в одних чоловіків така зміна практично непомітна, тоді як в інших може створювати враження, ніби статевий орган буквально «ховається». Цим терміном описують втягування пеніса ближче до тіла.

Причиною може бути реакція організму на інтенсивне фізичне навантаження. Під час вправ активуються механізми, пов’язані з реакцією «бий або тікай». Зокрема, це може відбуватися під час інтенсивного кардіо, такого як біг, коли в організмі зростає рівень адреналіну. Подібний ефект можливий і під час силових тренувань із великою вагою. У цей момент організм спрямовує більше крові до м’язів, які активно працюють, тоді як кровопостачання менш активних ділянок, зокрема пеніса, тимчасово зменшується.

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Водночас Бустаманте наголошує, що найчастіше це не становить небезпеки для здоров’я.

«Коли ваше тіло охолоне, нервова система заспокоїться, а кровотік перерозподілиться, пеніс зазвичай повертається до свого звичного вигляду у стані спокою. У більшості чоловіків це може відбутися протягом від кількох хвилин до години після тренування», — пояснив медик.

Втім, на швидкість відновлення можуть впливати певні фактори. Зокрема, за зневоднення організму або після великої кількості кофеїну чи передтренувальних добавок процес може тривати довше. Також повернення до звичного стану може відтермінуватися через низьку температуру або надмірно інтенсивне фізичне навантаження.

Попри те, що gym penis має тимчасовий характер, для деяких чоловіків це явище може стати джерелом психологічного дискомфорту. Експерт зазначає, що воно здатне посилювати занепокоєння щодо розміру пеніса і навіть змушувати уникати спільних роздягалень.

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Хоча gym penis здебільшого не є приводом для занепокоєння, чоловікам варто стежити за незвичними або тривалими змінами. Як зазначає Бустаманте, якщо розмір пеніса не повертається до звичного після завершення фізичних навантажень або з’являються додаткові симптоми — зокрема еректильна дисфункція, біль чи оніміння — необхідно звернутися до медичного працівника.

До слова, чутки про те, що «Оземпік» збільшує пеніс, виявилися міфом. Сексологиня Рена Малік пояснила, що сам орган не стає довщим — через втрату ваги зменшується жирова подушка над пахом, тому він просто стає більш видимим.

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