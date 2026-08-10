Пенис может уменьшиться после спортзала: врач шокировал интимным явлением

Тренировки в спортзале / © iStock

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Интенсивные тренировки и кардионагрузки могут вызвать неожиданный эффект у мужчин, который эксперты называют «спортивным пенисом«. Гениталии временно меняют свой вид из-за явления, связанного с перераспределением кровотока в организме.

Об этом пишет Daily Mail.

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После физических нагрузок мышцы обычно приобретают больший объем благодаря так называемому «пампу». В то же время, для мужских гениталий интенсивная тренировка может иметь противоположный визуальный эффект. Для описания такого явления используют термин gym penis («спортивный пенис») — так называют временное уменьшение визуального размера гениталий после активных физических упражнений.

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Эстетический медицинский специалист и основатель Lushful Aesthetics Крис Бустаманте объяснил, что речь идет о малоизвестном, но нормальном явлении, которое может возникать во время тренировок.

«Многие мужчины испытывают определенную степень временного втягивания во время тренировки, но его выраженность очень сильно варьируется», — отметил эксперт.

По его словам, у одних мужчин такое изменение практически незаметно, тогда как у других может производить впечатление, будто половой орган буквально «прячется». Этим термином описывают втягивание пениса ближе к телу.

Причиной может служить реакция организма на интенсивную физическую нагрузку. Во время упражнений активируются механизмы, связанные с реакцией «бей или беги». В частности, это может происходить во время интенсивного кардио, такого как бег, когда в организме растет уровень адреналина. Подобный эффект возможен и во время силовых тренировок с большим весом. В этот момент организм направляет больше крови к активно работающим мышцам, тогда как кровоснабжение менее активных участков, в частности пениса, временно уменьшается.

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В то же время Бустаманте отмечает, что чаще всего это не представляет опасности для здоровья.

«Когда ваше тело остынет, нервная система успокоится, а кровоток перераспределится, пенис обычно возвращается к своему привычному виду в состоянии покоя. У большинства мужчин это может произойти в течение нескольких минут до часа после тренировки», — пояснил медик.

Впрочем, на скорость возобновления могут влиять определенные факторы. В частности, при обезвоживании организма или после большого количества кофеина, или предтренировочных добавок процесс может длиться дольше. Также возврат к обычному состоянию может отсрочиться из-за низкой температуры или чрезмерно интенсивной физической нагрузки.

Несмотря на то, что gym penis носит временный характер, для некоторых мужчин это явление может стать источником психологического дискомфорта. Эксперт отмечает, что оно способно усугублять беспокойство относительно размера пениса и даже заставлять избегать общих раздевалок.

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Хотя gym penis в большинстве своем не является поводом для беспокойства, мужчинам следует следить за необычными или длительными изменениями. Как отмечает Бустаманте, если размер пениса не возвращается к привычному после завершения физических нагрузок или появляются дополнительные симптомы, в частности эректильная дисфункция, боль или онемение, необходимо обратиться к медицинскому работнику.

К слову, слухи о том, что «Оземпик» увеличивает пенис, оказались мифом. Сексолог Рена Малик объяснила, что сам орган не становится длиннее — из-за потери веса уменьшается жировая подушка над пахом, поэтому он просто становится более видимым.

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