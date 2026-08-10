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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Війна стукає у двері Польщі: громадян попереджатимуть про небезпеку під час атак РФ

Міністерство національної оборони вдалося до такого кроку після інциденту з російською ракетою, коли вона порушила повітряний простір країни і впала в Люблінському воєводстві.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Польська авіація

Польська авіація

Поляки отримуватимуть текстові повідомлення-попередження про зліт винищувачів через загрозу потрапляння повітряних цілей під час російських атак на західну Україну.

Про це повідомила заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає RMF24.

За її словами, Міністерство національної оборони вдалося до такого кроку після інциденту, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір країни і впала в Люблінському воєводстві.

Чиновниця запевнила, що система оповіщення з військового боку відреагувала належним чином, на відміну від системи цивільного оповіщення. Наразі у відомстві працюють над її вдосконаленням.

Генеральний штаб Збройних Сил Польщі та Оперативне командування Збройних Сил беруть участь у переговорах з Радою безпеки уряду, щоб «ще більше закрити всю систему».

Вона додала, що Оперативне командування Збройних Сил публічно повідомляє громадян про підйом винищувачів під час російських атак по Україні, а відтепер також буде надсилатися інформація через SMS про небезпечну ситуацію в Україні.

«Якщо на наших військових нападуть, ми надішлемо ще більше інформації, використовуючи системи Центру урядової безпеки», — сказала вона.

Російська ракета в Польщі — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що після падіння російської ракети у Польщі НАТО має діяти більш рішуче, а також жорсткіше реагувати на дії Кремля.

За даними Міноборони Польщі, 30 липня ракета Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі, була запущена з території Росії. Ба більше, загалом під час тієї атаки до польського кордону прямували близько 20 ракет.

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