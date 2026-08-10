Догляд за пізньою капустою в серпні: що зробити, щоб качани були щільними та не гнили

Пізня капуста

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Серпень є ключовим періодом у догляді за пізньою капустою, адже саме в ці дні закладається основа майбутнього врожаю. Рослина активно формує головку, тому її стан безпосередньо залежить від грамотного догляду. Помилки в поливі чи дефіцит поживних речовин здатні призвести до того, що замість щільних та лежких качанів городники отримають пухкі або схильні до гниття екземпляри.

Чим підживити капусту для формування щільних головок

У кінці літа потреба капусти в азоті різко зменшується. Якщо вносити азотні добрива зараз, рослина почне бурхливо нарощувати зелену масу на шкоду зав’язуванню качана, а самі головки стануть пухкими та погано зберігатимуться взимку. Натомість акцент роблять на калій та фосфор, які відповідають за щільність структури та імунітет до хвороб. Досвідчені городники реклмендують для піджвилення у серпні використовувати попіл та бор.

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Одним із перевірених і доступних засобів є підживлення попелом. Для цього потрібно розчинити 1 склянку деревного попелу в 10 літрах води, настояти суміш протягом кількох годин та полити рослини під корінь виключно по попередньо зволоженому ґрунті.

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Дозволяється використовувати й трав’яні настої, проте важливо не зловживати органікою з високим вмістом азоту. Для збалансованого живлення в такі настої обов’язково додають золу.

Окрему увагу слід приділити бору, оскільки його нестача спричиняє утворення порожнин всередині качана та появу темних плям. Для профілактики дефіциту проводять позакореневе обприскування, 1 грам борної кислоти спочатку повністю розчиняють в 1 літрі гарячої води, після чого доводять загальний об’єм рідини до 10 літрів. Обробку планують на вечірній час або проводять у похмурий день.

Як поливати капусту в кінці літа

Капуста в серпні потребує чимало вологи, але надмірне перезволоження разом із різкими коливаннями погоди — від тривалої посухи до рясних дощів — неминуче призводить до розтріскування качанів та їхнього подальшого загнивання.

Землю зволожують регулярно, проте помірно, не допускаючи болота. Після кожного поливу чи рясного дощу поверхню навколо кущів бажано обережно розпушити, щоб забезпечити доступ кисню до кореневої системи. Водночас досвідчені городники наголошують на поширеній помилці, у серпні не варто високо підгортати капусту землею. Зайве присипання основи стебла затримує вологу й провокує розвиток прикореневих гнилей, краще тримати ґрунт навколо рослин просто чистим і пухким.

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Захист від шкідників та гнилі

У серпні пізня капуста часто стає мішенню для слимаків, гусені та білокрилки. Будь-які механічні пошкодження листя миттєво стають відкритими воротами для інфекцій і гниття.

Посадки регулярно оглядають, своєчасно видаляють нижнє пожовкле листя та прибирають усі рослинні рештки, які можуть служити середовищем для розмноження патогенів. Проти слимаків ефективно розсипати навколо кущів деревну золу або подрібнену яєчну шкаралупу, що створює для шкідників непереборну перешкоду.

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