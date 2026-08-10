Уход за поздней капустой в августе: что сделать, чтобы кочаны были плотными и не гнили

Поздняя капуста

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Август является ключевым периодом по уходу за поздней капустой, ведь именно в эти дни закладывается основа будущего урожая. Растение активно формирует головку, поэтому ее состояние напрямую зависит от грамотного ухода. Ошибки в поливе или дефицит питательных веществ способны привести к тому, что вместо плотных и лежких початков огородники получат рыхлые или склонные к гниению экземпляры.

Чем подкормить капусту для формирования плотных головок

В конце лета потребность капусты в азоте резко уменьшается. Если вносить азотные удобрения сейчас, растение начнет бурно наращивать зеленую массу в ущерб завязыванию кочерыжки, а сами головки станут рыхлыми и будут плохо храниться зимой. А акцент делают на калий и фосфор, которые отвечают за плотность структуры и иммунитет к болезням. Опытные овощеводы рекомендуют для поживления в августе использовать пепел и бор.

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Одним из проверенных и доступных средств является подпитка пеплом. Для этого нужно растворить 1 стакан древесной золы в 10 литрах воды, настоять смесь в течение нескольких часов и полить растения под корень исключительно по предварительно увлажненной почве.

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Разрешается использовать и травяные настои, однако важно не злоупотреблять органикой с высоким содержанием азота. Для сбалансированного питания в такие настои обязательно добавляют золу.

Отдельное внимание следует уделить бору, поскольку его недостаток влечет за собой образование полостей внутри кочана и появление темных пятен. Для профилактики дефицита проводят внекорневое опрыскивание, 1 г борной кислоты сначала полностью растворяют в 1 литре горячей воды, после чего доводят общий объем жидкости до 10 литров. Обработку планируют на вечернее время или проводят в пасмурный день.

Как поливать капусту в конце лета

Капуста в августе нуждается в немало влаги, но чрезмерное переувлажнение вместе с резкими колебаниями погоды — от длительной засухи до обильных дождей — неизбежно приводит к растрескиванию кочанов и их дальнейшему загниванию.

Землю увлажняют регулярно, но умеренно, не допуская болота. После каждого полива или обильного дождя поверхность вокруг кустов желательно осторожно разрыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. В то же время опытные огородники отмечают распространенную ошибку, в августе не стоит высоко окучивать капусту землей. Излишняя присыпка основания стебля задерживает влагу и провоцирует развитие прикорневых гнили, лучше держать почву вокруг растений просто чистой и рыхлой.

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Защита от вредителей и гнили

В августе поздняя капуста часто становится мишенью для улиток, гусеницы и белокрылки. Любые механические повреждения листьев мгновенно становятся открытыми воротами для инфекций и гниения.

Посадки регулярно осматривают, своевременно удаляют нижние пожелтевшие листья и убирают все растительные остатки, которые могут служить средой для размножения патогенов. Против улиток эффективно рассыпать вокруг кустов древесную золу или измельченную яичную скорлупу, что создает для вредителей непреодолимое препятствие.

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