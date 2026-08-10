Какими именами лучше не называть детей в Украине: правила выбора и ограничения от Минюста

Есть ли в Украине запрещены имена

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Выбор имени для новорожденного является важным шагом, ведь с ним малыш будет жить, учиться, строить отношения и оформлять документы. Родители часто задумываются, существует ли какой-нибудь официальный перечень того, как называть малыша нельзя. В Министерстве юстиции Украины объясняют, что четкий список запрещенных или разрешенных имен отечественное законодательство не устанавливает. Это означает, что взрослые имеют право выбирать по своему усмотрению:

привычные украинские имена;

редкие и необычные варианты;

иноязычные заимствования.

Закон не выдвигает жестких требований по происхождению, традиционности или популярности имени. Однако свобода родителей не абсолютна, ведь она имеет четкие границы, основанные на интересах самого ребенка.

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Главные правила выбора имени по Семейному кодексу

Согласно статье 146 Семейного кодекса Украины, процесс предоставления имени регулируется несколькими обязательными правилами:

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Имя ребенку присваивается исключительно по общему согласию обоих родителей.

Если малыш появляется на свет у женщины, не состоящей в официальном браке, а отцовство не установлено, право выбора полностью принадлежит матери.

Ребенок может иметь не более двух имен. Исключение делается только тогда, когда этого требуют древние обычаи национального меньшинства, к которому принадлежат мама или папа.

В ситуации, когда родители не могут прийти к согласию и спорят относительно имени, спор не решается автоматически — его решает орган опеки и попечительства или суд.

Кроме того, статья 155 Семейного кодекса отмечает, что родительские права не могут реализовываться вопреки интересам ребенка. Родители обязаны действовать с уважением к правам и человеческому достоинству малышей, руководствуясь общепризнанными моральными устоями общества.

Цифры, символы в имени и его экстравагантность

Хотя закон напрямую не содержит запрета на использование в именах цифр, специальных знаков или других нестандартных обозначений, юристы советуют придерживаться здравого смысла.

Экстравагантные эксперименты могут создать для ребенка немало практических затруднений в будущем. Впоследствии с этим именем придется оформлять паспорт, поступать в учебное заведение, устраиваться на работу или пользоваться государственными услугами. Поэтому специалисты советуют выбирать имя взвешенно, думая о том, как ребенку придется жить с ним в повседневном социуме.

Право на смену имени

Если после регистрации рождения взрослые поняли, что совершили ошибку или имя дали без учета пожеланий одного из родителей, закон позволяет исправить ситуацию. В течение первого года жизни ребенка можно обратиться в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАЦС) для внесения изменений в актовую запись.

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Впоследствии процедура смены имени зависит от возраста:

В возрасте от 14 до 16 лет подросток может сменить собственное имя, но исключительно с согласия родителей или попечителя. В определенных законом случаях достаточно согласия только одного родителя (если второй умер, лишен родительских прав, признан недееспособным или безвестно отсутствующим).

После достижения 16-летнего возраста человек получает полное право самостоятельно менять свое имя и фамилию без разрешений от родителей.

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