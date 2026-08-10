На Майорку стягивают войска из-за затмения: чего боятся власти Испании

Полное солнечное затмение (иллюстративное фото) / © Unsplash

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Испания ужесточает меры безопасности на Майорке в преддверии полного солнечного затмения 12 августа. Из-за ожидаемого наплыва туристов на острове объявили чрезвычайный режим, а правительство направит туда военных.

Об этом сообщает издание Bild.

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С 10 по 14 августа военные будут работать в нескольких муниципалитетах горного массива Трамунтана на северо-западе Майорки.

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Их задачей станет контроль ситуации на дорогах, обеспечение проезда на аварийно опасных участках, а также защита природных территорий от лесных пожаров.

Местные власти ожидают значительного наплыва туристов, заторов и повышенных рисков для безопасности в районах, где полное затмение будет видно лучше всего. Жителей и гостей острова призвали заранее планировать поездки на 12 августа.

По всей стране также развернут около 24 тысяч сотрудников Гражданской гвардии. Они будут регулировать движение транспорта, контролировать популярные места наблюдения за затмением и отвечать за общественную безопасность.

Солнечное затмение: последние новости

Напомним, 12 августа произойдет полное солнечное затмение, которое станет первым за более чем столетие для Испании и за более 70 лет для Исландии, а для континентальной Европы в целом — первым с 1999 года.

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По данным Forbes, полоса полного затмения охватит территории Арктики, Гренландии, Исландии, Испании и Португалии, тогда как в остальной Европе, Канаде, США и Африке явление будет частичным. Лучшие места для осмотра — западное побережье Исландии и север Испании, где продолжительность полной фазы будет достигать 2 минут 18 секунд.

Ранее мы писали, что 12 августа крошечная деревня Авельяноса-де-Муньо в Испании окажется прямо на пути полного солнечного затмения. Событие подарит редкий эффект двойных сумерек и уже повлекло за собой ажиотаж среди туристов.

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