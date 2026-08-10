Кетчуп замість антибіотиків: чому американські лікарі масово виписували пацієнтам томатні таблетки

Кетчуп / © pexels.com

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Сьогодні кетчуп сприймається як звичайний соус до картоплі фрі чи бургерів, однак майже 200 років тому в США його головний інгредієнт вважали потужними ліками, а аптеки були завалені «томатними пігулками».

У 1830-х роках американцям активно продавали таблетки на основі томатів, обіцяючи вилікувати все — від банального нетравлення шлунка до холери та сифілісу, пише The Daily Galaxy.

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«Панацея» від усіх недуг

Бум медичного використання томатів розпочався 1834 року завдяки лікарю та ботаніку-аматору Джону Куку Беннетту. Він публічно заявив, що помідори здатні запобігати холері та лікувати діарею, головний біль і диспепсію (розлад шлунка). Попри відсутність будь-яких наукових досліджень чи доказів, ідея знайшла шалений відгук у суспільстві.

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Варто зазначити, що рецепти томатного кетчупу існували в США й раніше — перший офіційний рецепт видав філадельфійський учений Джеймс Міз ще 1812 року. Проте саме Беннетт перетворив овоч на основу для прибуткового бізнесу з виготовлення «запатентованих ліків».

Вирізки зі старих газет / © The Daily Galaxy

Вирізки зі старих газет / © The Daily Galaxy

«Томатна війна» та викриття фальсифікату

Підприємці швидко зрозуміли, що на рекламі «цілющих томатів» можна заробити статки. 1837 року в газетах з’явилася реклама «Концентрованого екстракту томатів доктора Майлза». Продавець Арчібальд Майлз переконував покупців, що його пігулки рятують від найтяжчих хвороб.

Невдовзі на ринок вийшов його конкурент — випускник Єльського університету Гі Р. Фелпс зі своїми «Томатними пігулками». Між продавцями спалахнула справжня війна: вони публічно звинувачували один одного у фальсифікації та боролися за покупців понад два роки.

Крапку в цій суперечці поклав хімічний аналіз продуктів. Дослідження виявили, що в пігулках обох конкурентів взагалі не було жодного сліду томатів — покупцям продавали звичайну «пустушку».

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Від ліків — до світового соусу

Після гучного скандалу та викриття шахрайства 1839 року медична лихоманка пішла на спад, хоча окремі продавці реалізовували томатні таблетки аж до 1850-х років.

Незважаючи на крах томатної «фармацевтики», самі помідори та соуси з них міцно закріпилися в американській кухні. Сам кетчуп, який має ще давнішу історію та походить від азійських ферментованих рибних соусів, пройшов шлях від грибних та горіхових варіацій у Британії до популярного томатного соусу в США, остаточно завоювавши прилавки магазинів вже як улюблена приправа, а не ліки.

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