Нова система оцінювання в школах: що зміниться для учнів і батьків

Школярі

Реклама

Міністерство освіти і науки України затвердило систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів, які запроваджують єдині підходи для всіх шкіл.

Про це повідомляє Освіта.ua.

Реклама

Нова система оцінювання в школах — що відомо

Нові правила встановлюють єдині стандарти для закладів загальної середньої освіти всіх форм здобуття. Документ визначає ключові принципи, види, форми, методи та шкали оцінювання, а також правила й процедури визначення результатів навчання.

Реклама

Окремою нормою оцінка офіційно визнана конфіденційною інформацією. Доступ до неї матимуть виключно сам учень, його батьки чи інші законні представники, а також педагоги, які здійснюють відповідне оцінювання.

Як дізнатися оцінки та що змінилося в системі оцінювання школярів

У нових правилах чітко розгорнули два поняття. «Оцінювання» — це сам процес навчання та перевірки, а «оцінка» — це вже готовий бал чи результат.

Інформувати школярів та їхніх законних представників про результати навчання зможуть під час індивідуальних зустрічей, через паперові або електронні щоденники, інформаційно-комунікаційні технології, а також за допомогою фіксації результатів у свідоцтві досягнень.

Коли і для кого впровадять нову систему

Міністерство передбачило поетапний перехід на нову систему оцінювання:

Реклама

від нового навчального року правила запрацюють для учнів 1-9 класів ;

від 2027-2028 навчального року їх поширять на 1-10 класи ;

від 2028-2029 навчального року нові стандарти охоплять 1-12 класи.

Нагадаємо, МОН оновило критерії оцінювання школярів, які не змінювалися від 2011 року. Нові правила викликали дискусії щодо ролі поточних оцінок, обов’язкових тематичних робіт і груп результатів.

Документ встановлює єдині принципи, види, форми та шкали оцінювання. Учні та їхні батьки матимуть право отримати пояснення щодо виставленого бала, а в разі незгоди — оскаржити результат.

Новини партнерів