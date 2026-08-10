"Ми компенсуємо": Юрій Горбунов розкрив правду про спілкування з кумом Потапом

Юрій Горбунов і Потап

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Український ведучий Юрій Горбунов відверто розповів про стосунки з Потапом та пояснив, чи підтримує зв’язок із репером, який є хрещеним батьком його сина Івана.

Ще кілька років тому зірки були близькими. Репер став хрещеним батьком сина Юрія і Катерини Осадчої. Та нині родини більше не підтримують зв’язок. За словами ведучого, спілкування припинилося давно. Свою позицію він пояснив без зайвих подробиць.

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«Ні, ми давно не спілкувалися, не списувалися, не розмовляли. Ну, як є, так є. Кожен сам вибирає, де йому жити, що робити та як боротися з тією історією, яку ми зараз маємо в нашому житті. Але кожен вибирає своє. Але відсутність хрещеного на цей момент ми компенсуємо подарунками і всім іншим. Так що Іван від цього не страждає», — сказав Горбунов у шоу «Тур зірками».

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Юрій Горбунов, Катерина Осадча та Потап / © instagram.com/gorbunovyuriy

Таким чином телеведучий дав зрозуміти, що наразі не бачить підстав для відновлення близького спілкування з Потапом. Водночас він не став вдаватися до критики кума чи розкривати особисті деталі їхнього конфлікту.

На початку повномасштабної війни позиція телеведучого щодо Потапа була іншою. Горбунов сподівався, що репер повернеться з-за кордону до України, та хотів зберегти з ним дружні стосунки. Згодом їхнє спілкування припинилося.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча і Юрій Горбунов втекли в романтичну подорож до Карпат і показали, як проводять час лише удвох.

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