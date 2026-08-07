Собаку, якого шваброю вигнали з відділення пошти у спеку, знайшли: що з ним зараз

Нова пошта знайшла собаку, яку працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

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У компанії «Нова пошта» повідомили про успішне завершення пошуків безпритульного собаки, якого раніше працівники виштовхали з відділення в Слов’янську.

Про це повідомили у пресслужбі.

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«Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика! Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника», — зазначили у компанії.

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У компанії пообіцяли, що вже наступного дня тварину відвезуть до ветклініки на огляд та зроблять необхідні щеплення, після чого пес вирушить до своєї нової люблячої родини. Представники компанії висловили подяку всім небайдужим та пообіцяли й надалі тримати клієнтів у курсі подій.

Нова пошта знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

Нова пошта знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

Нагадаємо, раніше Мережу сколихнув скандал в Слов’янську, де працівники відділення у 37-градусну спеку виштовхнули собаку на вулицю шваброю. Компанія оперативно відреагувала на інцидент. Причетних співробітників звільнили, визнавши таку поведінку неприпустимою для pet-friendly простору.

Окрім того, у «Новій пошті» запевнили, що повністю покриють усі витрати на ветеринарне обстеження та догляд за твариною.

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