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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
11k
Час на прочитання
1 хв

Собаку, якого шваброю вигнали з відділення пошти у спеку, знайшли: що з ним зараз

Історія із собакою, якого вигнали з «Нової пошти», отримала щасливе продовження.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
1 коментар
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Нова пошта знайшла собаку, яку працівники вигнали з відділення

Нова пошта знайшла собаку, яку працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

У компанії «Нова пошта» повідомили про успішне завершення пошуків безпритульного собаки, якого раніше працівники виштовхали з відділення в Слов’янську.

Про це повідомили у пресслужбі.

«Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика! Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника», — зазначили у компанії.

У компанії пообіцяли, що вже наступного дня тварину відвезуть до ветклініки на огляд та зроблять необхідні щеплення, після чого пес вирушить до своєї нової люблячої родини. Представники компанії висловили подяку всім небайдужим та пообіцяли й надалі тримати клієнтів у курсі подій.

Нова пошта знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

Нова пошта знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

Нова пошта знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

Нова пошта знайшла собаку, якого працівники вигнали з відділення / © Нова пошта

Нагадаємо, раніше Мережу сколихнув скандал в Слов’янську, де працівники відділення у 37-градусну спеку виштовхнули собаку на вулицю шваброю. Компанія оперативно відреагувала на інцидент. Причетних співробітників звільнили, визнавши таку поведінку неприпустимою для pet-friendly простору.

Окрім того, у «Новій пошті» запевнили, що повністю покриють усі витрати на ветеринарне обстеження та догляд за твариною.

Коментарі (1)
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tar4623
01:16, 2026.08.08
Чоловік в бордовій футболці, який позує поряд з собакою,це він шваброю і вигоняв невинного песика на 37°С жарюку.Я сподіваюсь , його звільнили?
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