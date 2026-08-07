Температура впаде до +12 градусів: синоптикиня попередила, коли до України увірвуться зливи

На Україну насуваються грози та значне похолодання / © ТСН

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Незабаром територію України накриє довгоочікуване атмосферне похолодання, яке принесе комфортні температури, проте супроводжуватиметься небезпечними грозами. Сильна спека поступово відступатиме з більшості регіонів, затримавшись лише на кілька днів у південних та східних областях нашої держави.

Про це розповіла очільниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Коли очікувати зниження температури

За прогнозами метеорологині, виснажлива спека вже почала залишати територію нашої країни. Винятком поки що залишатимуться лише південні та східні регіони, де найближчими днями стовпчики термометрів ще можуть сягати екстремальних позначок у +35…+37°C, оскільки рятівний атмосферний фронт дістанеться туди тільки в неділю.

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Завдяки північній складовій вітру найближчими добами загальна температура повітря в Україні становитиме від +15°C до +23°C у нічні години, а вдень триматиметься на рівні +24…+30°C. Починаючи з неділі, у більшості областей встановляться максимально комфортні літні показники: вночі очікується близько +12…+17°C, а вдень повітря прогріватиметься до приємних +24…+29°C.

Водночас на Закарпатті, а також на півдні та сході країни зберігатиметься дещо тепліша погода. У цих регіонах нічні температури коливатимуться в межах +18…+23°C, а денні сягатимуть +28…+33°C, проте сильної і небезпечної спеки фахівці вже не прогнозують.

Попередження про грози та шквали

Як попереджають синоптики, різка зміна погоди супроводжуватиметься потужними зливами з градом та шквальним вітром, які насамперед охоплять західні, північні та частково центральні регіони. За словами синоптикині Наталки Діденко, атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід та Вінниччину, після чого спека почне помітно відступати, а вже до неділі довгоочікувана приємна свіжість пошириться всією територією України.

Через складні погодні умови метеорологи також оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) для столиці та Київської області. Фахівці Укргідрометцентру застерігають, що інтенсивні грози та поривчастий вітер зі швидкістю 5-10 м/с можуть призвести до серйозних збоїв у роботі місцевої енергосистеми та інших критичних об’єктів інфраструктури.

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