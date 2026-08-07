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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Температура упадет до +12 градусов: синоптик предупредила, когда в Украину ворвутся ливни

В ближайшие дни погодные условия в Украине кардинально изменятся, ведь на смену изнурительной и опасной жаре придет комфортная прохлада с грозовыми дождями.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Гроза

В Украине надвигаются грозы и значительное похолодание / © ТСН

Вскоре территорию Украины накроет долгожданное атмосферное похолодание, которое принесет комфортные температуры, но будет сопровождаться опасными грозами. Сильная жара будет постепенно отступать из большинства регионов, задержавшись всего на несколько дней в южных и восточных областях нашего государства.

Об этом рассказала глава отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью «РБК-Украина».

Когда ожидать понижения температуры

По прогнозам метеоролога, изнурительная жара уже начала покидать территорию нашей страны. Исключением пока будут оставаться только южные и восточные регионы, где в ближайшие дни столбики термометров еще могут достигать экстремальных отметок в +35…+37°C , поскольку спасательный атмосферный фронт достанется туда только в воскресенье.

Благодаря северной составляющей ветра в ближайшие сутки общая температура воздуха в Украине составит от +15°C до +23°C в ночные часы, а днем будет держаться на уровне +24…+30°C . Начиная с воскресенья, в большинстве областей установятся максимально комфортные летние показатели: ночью ожидается около +12…+17°C , а днем воздух будет прогреваться до приятных +24…+29°C .

В то же время на Закарпатье, а также на юге и востоке страны будет сохраняться более теплая погода. В этих регионах ночные температуры будут колебаться в пределах +18…+23°C , а дневные будут достигать +28…+33°C , однако сильной и опасной жары специалисты уже не прогнозируют.

Предупреждение о грозах и шквалах

Как предупреждают синоптики, резкое изменение погоды будет сопровождаться мощными ливнями с градом и шквальным ветром , которые в первую очередь охватят западные, северные и частично центральные регионы. По словам синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад и Виннитчину, после чего жара начнет заметно отступать, а уже к воскресенью долгожданная приятная свежесть распространится по всей Украине.

Из-за сложных погодных условий метеорологи также объявили первый уровень опасности (желтый) для столицы и Киевской области. Специалисты Укргидрометцентра опасаются, что интенсивные грозы и порывистый ветер со скоростью 5-10 м/с могут привести к серьезным сбоям в работе местной энергосистемы и других критических объектов инфраструктуры.

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