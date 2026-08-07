Водитель автобуса ногой обезвредил дрон со взрывчаткой, который представлял угрозу для украинского самолета

Дрон в Германии / © Bild

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Водитель автобуса в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии предотвратил возможную атаку на украинский грузовой самолет, сбив ногой беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Детлефа Зайфа.

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По его словам, во время инцидента водитель автобуса, работавший на территории аэропорта, заметил дрон, летевший на низкой высоте, после чего ударил его ногой.

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«Водитель автобуса сбил дрон ногой, когда тот летел на низкой высоте. После этого аппарат упал и остался лежать на земле», — сказал Зайф.

Как отмечает Reuters, по данным прокуратуры, беспилотник был оснащен профессиональным взрывчатым веществом и детонатором.

«Поступок водителя автобуса был очень смелым и отважным, но в то же время и очень опасным. Возможно, своим вмешательством он помешал запланированной атаке», — подчеркнул Зайф.

Министр внутренних дел федеральной земли Саксония Армин Шустер высоко оценил действия водителя автобуса, однако призвал граждан не рисковать собственной жизнью.

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«Это не тот пример, которому стоит следовать. Достаточно просто сообщить нам», — заявил он.

Инцидент с дроном в аэропорту: расследование продолжается

Федеральная прокуратура Германии возбудила контртеррористическое расследование, расценивая инцидент как серьезную атаку, которая могла иметь последствия для внутренней и внешней безопасности страны. В то же время власти не раскрывают личность водителя, а также не сообщают, откуда прилетел беспилотник и каким образом он смог попасть в режимную зону аэропорта.

Аэропорт Лейпциг/Галле является одним из ключевых логистических узлов НАТО. Именно отсюда реализуется программа стратегических авиаперевозок SALIS, в рамках которой используются украинские самолеты «Антонов» для транспортировки грузов, в частности оборудования для укрепления восточного фланга Альянса. Кроме того, аэропорт является одним из главных европейских хабов компании DHL.

После инцидента федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонное совещание с руководителями силовых структур. По словам пресс-секретаря правительства, глава правительства находится в постоянном контакте с министром внутренних дел Александром Добриндтом и другими членами федерального кабинета.

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Ранее немецкие власти неоднократно заявляли о росте числа гибридных атак, в которых подозревают Россию, однако Москва отвергает эти обвинения. Посольство РФ в Берлине не ответило на запрос Reuters о комментарии по поводу инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, на территории аэропорта Лейпциг/Галле был обнаружен дрон с прикрепленным взрывным устройством. Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт тогда заявил о «новом качестве угрозы» и назвал инцидент возможным проявлением «гибридного сценария теракта». В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать лиц, причастных к этой возможной попытке диверсии.

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