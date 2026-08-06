Россия может ударить по Балтии украинскими дронами: разведка Литвы заявила об опасном сценарии

Кремль. / © Associated Press

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Россия готовит провокации с использованием беспилотников украинского производства. Москва рассматривает возможность применения дронов для атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе, чтобы скрыть свою причастность к возможным ударам.

Об этом сообщила литовская военная разведка, пишет LRT.

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Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил оценки военной разведки и отметил, что такие сценарии рассматриваются как один из возможных рисков.

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«У нас есть данные о том, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против критической инфраструктуры в Балтийском регионе. По всей вероятности, РФ может использовать для этой цели беспилотники украинского производства», — подчеркнул Каунас.

Согласно отчету литовской разведки, Россия может использовать захваченные украинские беспилотники, чтобы усложнить установку источника возможной атаки и избежать ответственности за удары по территории стран НАТО.

В то же время, лидеры нескольких государств восточного фланга Альянса заявляли, что имеют разведывательные данные о подготовке Россией возможных силовых провокаций против их стран. В частности. президент Литвы Гитанас Науседа предупреждал, что объекты критической инфраструктуры страны, в том числе транспорт и энергетика, могут стать целями как для открытых атак, так и для диверсий.

В свою очередь министр обороны Литвы заявил, что разведка продолжает собирать информацию и фиксирует возможные подготовки России к провокациям в Балтийском регионе. По его словам, Москва может рассматривать сценарии проведения операций под чужим флагом, чтобы скрыть свою причастность к возможным атакам.

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«Конкретной даты нет. Мы наблюдаем за процессом планирования по России, о чем также говорят наши союзники по НАТО, включая Польшу и наших балтийских соседей. Другие страны НАТО неоднократно ясно давали понять, что они это видят, слышат, знают об этом и предупреждали Россию не делать этого», — подчеркнул литовский министр.

По словам Робертаса Каунаса, одним из возможных сценариев, рассматриваемых Литвой, является использование Россией захваченных украинских беспилотников для атак на объекты в странах Балтии с целью скрыть собственную причастность.

Министр пояснил, что при ударах Украины по территории РФ часть дронов может быть перехвачена или падать, после чего отдельные обломки и компоненты могут попадать в руки России. По его словам, Москва потенциально способна восстановить такие беспилотники или использовать их элементы для создания устройств, которые могли бы использовать в провокациях под чужим флагом.

«Речь идет об операции под чужим флагом, в которой может быть использован поддельный украинский дрон. Сейчас это, пожалуй, самый реалистичный сценарий», — добавил Каунас.

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Угроза нападения России на НАТО

Польша готовится к великой войне с РФ и направит примерно 4,8% ВВП страны на оборону. Издание National Post отмечает, что перехват самолетов РФ над Балтикой, кибератаки на польские железные дороги и больницы, а также дроны и пересекающие границы ракеты убедили польских политиков не откладывать возможное сдерживание РФ на будущий бюджет.

В то же время The Guardian пишет о том, что Европа начала готовиться к войне с РФ самостоятельно. Ведь американский лидер Дональд Трамп «дал заднюю» по отношению к НАТО. Оборонные бюджеты стран-членов НАТО растут по всей Европе, особенно в странах, расположенных ближе к линии фронта с Украиной.

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