Кремль шокировал циничным заявлением о причинах ударов по логистике в Украине

Кремль. / © Associated Press

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В Кремле принялись дерзко оправдывать удары по украинской логистике. Мол, Москва делает это вынужденно.

Об этом цинично заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мельник.

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По его словам, Российская Федерация якобы вынуждена «военными методами» перерезать украинские логистические пути. Мельник выдал, мол, все договоренности с Киевом были «целенаправленно нарушены», а потому Кремль якобы имеет право наносить удары по инфраструктуре.

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Отдельно он лживо высказался и о портах Одессы, нагло обвинив Украину в использовании морских путей для получения военной помощи. Мельник без всяких доказательств принялся бросать обвинения, что через порты якобы проходили не только продовольственные грузы, но и вооружение.

Дипломат страны-агрессорки еще и заявил, что все попытки Кремля наладить диалог о мире в Украине якобы сталкиваются с позицией европейских стран. Мол, именно они стремятся заблокировать возможность достижения договоренностей, в частности помогая с военным вооружением.

Напомним, ночью 5 августа РФ массированно атаковала Киев и Киевскую область. Президент Владимир Зеленский назвал удар «тяжелым». Россияне запустили 24 баллистических ракеты, четыре противокаребельных «Циркона/Ониксы».

Силы ПВО не уничтожили ни одну ракету. По словам президента, поставки ракет для ПВО в первом полугодии 2026 года упали втрое по сравнению с прошлым годом. Именно это, говорит он, явилось серьезным вызовом для обороны государства.

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