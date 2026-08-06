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- Гламур
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Гайтана показала редкое фото с 9-летней подросшей дочерью на пляже: как выглядит Сапфир-Николь
Артистка показалась вместе с единственной дочерью Сапфир-Николь — как выглядит она сейчас.
Украинская певица Гайтана, после начала полномасштабной войны проживающая в Швейцарии, поделилась новым семейным фото.
В своем Instagram 47-летняя артистка опубликовала редкое селфи с единственной дочерью Сапфир-Николь. Фотографию они сделали во время отдыха на морском побережье.
На фото Гайтана позирует с заплетенными афрокосичками и в темных очках, а ее 9-летняя дочь предстала перед камерой в белой кепке и футболке. Вместе мама и дочь сделали руками символ сердца.
Публикацию певица сопровождала щемящими словами о самом ценном: «Берегим моменты, когда можем быть рядом с теми, ради кого бьется сердце».
В комментариях поклонники засыпали семью теплыми словами, отметив, что Сапфир-Николь заметно подросла, а также пожелали им счастливого отдыха.
Напомним, Гайтана в 2016 году тайно вышла замуж за саунд-продюсера Алекса Смарта. Уже в следующем году супруги стали родителями дочери, которую назвали Сапфир-Николь. Артистка редко делится подробностями личной жизни и редко показывает наследницу в соцсетях.