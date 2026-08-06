Укрытие в Киеве, кто их должен строить и почему их остро не хватает столице

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После очередной атаки России баллистикой по Киеву, когда погибли семь человек, которые шли к укрытию, известные в Украине блоггеры снова подняли тему отсутствия укрытий в столице. Мол, они отсутствуют из-за двоевластия в Киеве, когда КГГА кивает на КГВА, а военная администрация обвиняет в бездействии гражданскую. Но факт остается фактом, пока чиновники чубятся: за более четырех лет войны количество построенных укрытий можно пересчитать по пальцам одной руки.

И это при том, что только за июль россияне нанесли по Киеву удары десятками баллистических и крылатых ракет. А за первую половину 2026 года Россия использовала для ударов по Киеву и области 36 гиперзвуковых ракет «Циркон». Таким образом, враг превращает Киев в прифронтовый город. Именно поэтому звучит немало критики в сторону мэра Киева, мол, город ремонтирует дороги, строит мостики и скверы, а об укрытиях почему-то забыли.

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Почему так происходит, кто действительно отвечает за строительство укрытий и почему их не строят, действительно надежных, подземных, выяснял ТСН.ua.

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Укрытие в Киеве: кто выделяет средства и кто должен строить

Согласно законодательству именно районные в Киеве государственные администрации (РГА), а таких в городе 10, определяют: сколько району нужно укрытий, в каких местах они нужны, какого формата и на сколько людей рассчитаны.

Каждый район определяется с имеющимися потребностями и подает свой запрос в Киевсовет: строительство новых укрытий, ремонт старых, а также установка первичных (мобильных) укрытий. РГА определяют места, где должны находиться убежища для максимального покрытия ими района, чтобы люди могли быстро туда добраться пешком или на автотранспорте.

Получив запрос от РГА, Киевсовет выделяет денежные средства. И, как уверяют городские депутаты, еще ни разу с 2022 года Киевсовет не отказал РГА в выделении средств на эти нужды. То есть со своей стороны город делает все возможное. Относительно средств, которые выделялись на строительство укрытий, это миллиарды гривен. Другое дело, как этими средствами распоряжаются районы.

«Киевсовет не может проводить тендеры на строительство, это запрещено законодательством. Поэтому проведение тендеров на строительство, ремонт или установку укрытий — это задача РГА. Они должны объявить тендер, провести его, определить победителя, а также проконтролировать, чтобы работы были выполнены своевременно и качественно. И при этом не попасть в какой-то коррупционный скандал с накруткой стоимости, как это было уже с овощерезками, барабанами, антирадиационными стульями и матами, которые покупались до укрытий. К сожалению, и во время войны коррупция у нас процветает», — рассказывает ТСН.ua Леонид Емец, депутат Киевсовета.

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РГА покупали в укрытия барабаны и овощерезки за миллионы

Эволюция проблемы: от барабанов в подвалах до пустых отчетов

Сегодняшнему кризису с укрытиями в Киеве предшествовало несколько этапов или периодов. В начале войны все 10 районов столицы сформировали свои запросы и, получив средства от Киевсовета, гиперактивно взялись за ремонты уже существующих подвалов жилых домов, то есть самых «простых укрытий», которые, по словам экспертов, не выдерживают никакой критики и в случае попадания могут становиться просто братскими могилами.

А все потому, что это был самый легкий путь к увеличению количества укрытий в отчетах районных чиновников. Некоторые помещения нужно было только покрасить и установить скамейки, восстановить работу освещения и вентиляции. Другое дело — строить полноценные укрытия, которые могут оградить людей от гибели, ведь это значительно дороже и требует больше времени. Вероятно, поэтому за это дело почти никто в районах не принимался, надеясь на скорейшее окончание войны.

«Когда РГА начали осваивать средства, почти сразу вылезла куча коррупционных скандалов с барабанами в укрытиях и другими причудами, которые только увеличивали стоимость ремонтов в подвалах. В РГА пришли с проверками правоохранители — часть чиновников посадили, часть уволили. На их место пришли новые, но для города от этого лучше не стало. С тех пор должностные лица РГА стали более осторожно относиться к освоению средств. Но это привело к тому, что отдельные районы просто перестали их использовать, особенно для строительства новых укрытий. То есть деньги на эти нужды выделялись безотказно по-прежнему, но когда приходило время для отчетности и в РГА спрашивают: «А где укрытие?», выясняется, что отдельные районы освоили только 3-5% от выделенных средств», — объясняет депутат Емец.

В Киевсовете говорят, что безотказно финансируют строительство укрытий

В тот период не было столь интенсивных российских обстрелов, и всех все устраивало. То есть районные чиновники могли себе позволить не строить новых полноценных укрытий, а лишь прикрываться большим количеством самых «простых», которые они кое-как обустроили в подвалах многоэтажек, большинство из которых панельные.

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Ненадежность подвальных укрытий стала очевидна после ракетного удара россиян по новому дому на улице Урловской, где в подвальном помещении погибли люди. Потому что такие сооружения, к сожалению, не спасают в случае прямого попадания ракеты, хотя считаются вполне надежной защитой от обломков и ударов «Шахедов».

«Проблема в том, что районы очень часто посылают депутатский корпус куда подальше, а иногда и в прямом смысле этого слова. Когда мы вызвали районных чиновников на сессию Киевсовета после громких скандалов, то главы РГА и их заместители просто отказывались приходить в Киевсовет. Поскольку по закону горсовет не имеет никакого отношения ни к их назначению, ни к их увольнению, или к их кадровым перспективам. Председатели РГА назначаются на должность указом президента Украины по представлению Кабмина, и местное самоуправление в их судьбе относительно назначения или увольнения не участвует. Следовательно, ответственности перед городом главы РГА не чувствуют — могут делать то, что хотят», — объясняет Леонид Емец.

Кстати, средства, выделенные Киевсоветом на ремонт или строительство укрытий, никуда не исчезают, они остаются зарезервированными. Просто РГА отчитывается, что за определенный период они не использованы и переходят на следующий год. Деньги, выделенные на укрытие, никто не может никуда забрать.

История с мобильными укрытиями: почему бизнес ставит, а чиновники нет

Примером тому служит ситуация с первичными (мобильными) укрытиями в Киеве. История с установкой этих защитных конструкций из бетона длилась несколько лет. И за это время в Киеве установили всего два мобильных укрытия в Деснянском и Оболонском районах Киева (парк «Наталка»), но эти конструкции поставил бизнес. РГА — ни одной.

Сначала КГГА отказывалась их устанавливать из-за отсутствия единого стандарта. То есть, если бы что-нибудь случилось в таких укрытиях с людьми, инициаторы установки несли бы персональную ответственность.

Кстати, такие конструкции не спасают от прямого попадания ракеты, а только от обломков и взрывной волны. Тем не менее, год назад правительство урегулировало вопросы мобильных укрытий на основании экспертиз и испытаний. С осени прошлого года их можно ставить. Более того, деньги на установку первых 50 мобильных укрытий город выделил, а это почти 500 миллионов гривен.

Мобильное укрытие

«Но мобильные укрытия никто не устанавливает. У РГА есть на это деньги, некоторые районы даже определились с местами установки, но ни одно укрытие от РГА так и не появилось. И город не может их заставить это сделать, нет такой опции ни у Киевсовета, ни у мэра, ни у КГГА, или КГВА. Можем только призывать к этому. Поэтому спрашивать, почему нет укрытий, нужно не у Кличко, а у председателей районов. Некоторые из них на заседаниях вообще говорят, что им не нужны мобильные укрытия, мол, у нас рядом есть станции метро, пусть люди идут туда. Если говорить грубо и цинично, то с момента более активной борьбы с коррупцией у некоторых районов полностью исчезло желание заниматься строительством укрытий», — рассказывает депутат.

В свою очередь киевляне спрашивают, почему бы эти укрытия не делать подземными и более надежными?

«Мы живем в Дарницком районе Киева, там сейчас активно ремонтируют дорогу на Харьковском шоссе. Есть бригады, техника. Они строят в том числе и подземные переходы. Почему бы их не перебросить на строительство подземных укрытий? И сохранить жизнь людей», — рассказывает нам киевлянка Елена, мама двоих маленьких детей.

Киевляне вынуждены спасаться от российской баллистики на переполненных станциях метро

Эксперты указывают на еще одну удивительную особенность: Киевсовет принял решение о выделении средств на мобильные укрытия 6 октября 2025 года, а столичные РГА объявили тендеры на закупку только в конце ноября и начале декабря, когда времени на их проведение практически не осталось — конец года. Кроме того, стоимость услуг была завышена. Если стоимость одного укрытия должна была быть до 3 миллионов гривен, то некоторые РГА пытались их приобрести за 4,5 и почти 5 миллионов гривен.

Как результат, времени на законную процедуру, производство, доставку, монтаж и прием почти не осталось, поэтому процедуру отменили, а деньги вернули. А на 2026 год РГА вообще не подали запросы на установку мобильных укрытий.

В Дарницкой РГА ТСН.ua рассказали, что расходы на установку первичных (мобильных) укрытий в районе не производились, и объясняют почему:

«Согласно статье 32 Кодекса гражданской защиты Украины первичное (мобильное) укрытие является техническим изделием, предназначенным для краткосрочной защиты населения на местности, а потребность в его размещении определяется при необходимости дополнительного укрытия населения в местах возможного скопления людей. В рамках финансового ресурса первоочередным направлением оставалось обеспечение устойчивой работы и восстановление критически важных объектов инфраструктуры, в частности, теплогенерационных объектов. При этом потребность в дополнительных местах для укрытия населения в Дарницком районе обеспечивалась путем наращивания фонда защитных сооружений гражданской защиты, в первую очередь, за счет обустройства и взятия на учет простейших укрытий», — говорится в ответе от Дарницкой РГА.

В то же время эксперты отмечают, что мобильные укрытия не нуждаются в отводе земли — это временные сооружения, и их легче всего ставить в спальных районах города, где совсем нет укрытий. Да, они не спасают от прямого попадания ракеты, но от осколков, шрапнелей и взрывной волны точно спасут людей. И если бы такое укрытие было на улице Здолбуновской, семь человек не погибли бы прямо посреди улицы.

Во время внезапной атаки врага, когда на улице много людей, такие укрытия могут спасать жизнь. Большинство случаев гибели киевлян происходит именно во время российских атак от обломков, когда люди находятся на улице, а не от прямого попадания в дом.

РГА не установили ни одного мобильного укрытия в Киеве, хотя деньги на это есть

В Днепровской РГА говорят, что средства для установки мобильных укрытий в 2022-2026 годах ими не использовались, но отмечают, что в настоящее время принимаются меры по возможной установке и обустройству 12 первичных (мобильных) укрытий в районе жилых домов.

«Однако есть проблемные вопросы при их установлении, а именно технические, логистические и эксплуатационные сложности. Мобильные укрытия преимущественно защищают только от обломков, взрывной волны и стрелкового оружия. Они не способны выдержать прямое попадание тяжелой ракеты, артиллерийского снаряда или авиабомбы. Их установка требует анализа подземных коммуникаций (газопроводы, теплосети, силовые кабели). В плотной городской застройке или вблизи остановок транспорта трудно найти площадку, где конструкция не повредит сети и будет доступна для людей», — сообщают ТСН.ua в Днепровской РГА.



Специалисты подчеркивают, что основная проблема состоит в том, что на пятом году войны в Киеве отсутствует слаженная сеть обустроенных укрытий, а то, что есть на городской карте убежищ, не всегда надежные укрытия.

Вероятно, что проблематика с укрытиями в Киеве более жестко должна контролировать КГВА. Ведь именно в функции военной администрации входит общий контроль за состоянием и доступностью защитных сооружений, координация мероприятий гражданской защиты, а также надзор за распределением финансирования на ремонты и обустройство укрытий через районные администрации.

Переполненная станция метро «Позняки» во время российской атаки

Сколько укрытий у Киева и какая потребность

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, для использования населением Киева сейчас доступно или оборудовано 4358 объектов, из них:

512 хранилищ;

2 противорадиационные укрытия;

47 сооружений двойного назначения;

1 первичное (мобильное) укрытие;

3796 простейших укрытий.

«С начала 2022 года в фонд защитных сооружений гражданской защиты (ЗСГЗ) Киева включены 4 новопостроенных объекта, из них: 2 противорадиационных укрытия в Дарницком районе, расположенных на территории учебных заведений общей вместимостью 540 человек и 2 сооружения двойного назначения в Оболонском районе частной и коммунальной формы собственности общей вместимостью 2195 человек», — сообщил по запросу ТСН.ua Роман Ткачук, директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Работа по строительству новых укрытий проводится в соответствии с задачами, определенными пунктом 1 Операционного плана мероприятий по реализации в 2025-2027 годах Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года, утвержденного распоряжением Кабмина.

«РГА и структурные подразделения КГГА сформировали потребность в объектах фонда ЗСГЗ. Она утверждена решением Киевсовета и составляет 7894 объекта. Потребность в фонде ЗСГЗ сформирована с учетом имеющихся объектов, необходимости улучшения уровня защиты, а также планирования развития сети средств коллективной защиты», — добавляет чиновник.

По словам Романа Ткачука, строительство и ввод в эксплуатацию защитных сооружений гражданской защиты является сложным процессом, который включает в себя проектирование, прохождение экспертизы, выполнение строительных работ, технический надзор, принятие объектов в эксплуатацию и соблюдение требований действующего законодательства и государственных строительных норм.

«Выполнение строительных работ зависит от подрядных организаций. Одной из основных причин возможной отсрочки реализации проектов является военное положение, существенно влияющее на все сферы экономики, в частности на строительную отрасль. Ощутимым фактором является недостаток квалифицированных работников, что в значительной степени связано с мобилизационными мерами. Также на темпы выполнения работ влияют ситуация по безопасности, перебои со снабжением строительных материалов, погодные условия, временные отключения электроэнергии, необходимость корректировки проектно-сметной документации и проведение дополнительных процедур закупок», — объясняет Роман Ткачук.

Совокупность указанных факторов может затруднять выполнение строительных и ремонтных работ в запланированные сроки. В Департаменте отмечают, что они не являются главными распорядителями бюджетных средств на строительство объектов фонда ЗСГЗ, поэтому информация об этом у них отсутствует.

Станции метро остаются единственной альтернативой для спасения — мобильных укрытий нет

Позиция: сносим «хрущевки» — строим укрытие

Эксперты отмечают, что проблема с отсутствием надежных укрытий в Киеве возникла из-за того, что экономика страны на пятом году войны не переведена на военные рельсы.

Ночью на жилые дома Киева падают российские баллистические ракеты, а уже к утру в городе начинаются работы по ремонту Харьковского шоссе стоимостью 1,4 миллиарда гривен. Не абсурдно ли это, когда людям негде прятаться от ракет?

В условиях войны стоило бы остановить все эти украшения города, сконцентрироваться на строительстве надежных убежищ вблизи домов и новых станций метро. Все эти подземные постройки можно эффективно использовать и после окончания войны. Например, как паркинги, что позволит разгрузить дороги и дворы столицы.

Между тем, в районах рассказывают, что работают в соответствии с Государственными строительными нормами В.2.2-5:2023 «Защитные сооружения гражданской защиты».

Эти нормы устанавливают требования к проектированию и строительству защитных сооружений гражданской защиты (хранилищ, противорадиационных укрытий) и сооружений двойного назначения с защитными свойствами убежищ или противорадиационных укрытий, и их следует применять при новом строительстве и реконструкции старых защитных сооружений гражданской защиты.

«В связи с отсутствием свободной от коммуникаций и застроек территории для строительства нового защитного сооружения гражданской защиты, новое строительство защитных сооружений возможно только в рамках комплексной реконструкции жилых домов в районе, в соответствии с требованиями Закона Украины „О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда“», — сообщают в Днепровской РДА.

Паркинги не спасают от прямого попадания баллистики

Новые укрытия: выдержат ли они баллистику?

Какие точные технические параметры четырех новых укрытий уже построены в Дарницком и Оболонском районах, пока неизвестно. Чиновники уверяют, что это капитальные подземные защитные сооружения, а два из них с противорадиационными свойствами. Объекты обеспечены всем необходимым для пребывания там людей.

В то же время, эксперты сомневаются, что любое подземное укрытие может выдержать прямое попадание баллистики. Чтобы говорить о стопроцентной надежности, нужно проводить соответствующие испытания. Проводили ли их — неизвестно.

Что касается новых укрытий «2 постройки двойного назначения в Оболонском районе», то речь идет о подземных паркингах.

«Подземные паркинги в Киеве зачисляются в фонд защитных сооружений города, если на это есть решение соответствующей комиссии. То есть подземные паркинги Киева рассматриваются как объекты двойного использования и простейшие укрытия для защиты от элементарных средств поражения — осколков и взрывной волны», — объясняют в Департаменте муниципальной безопасности.

Ситуация с укрытиями по районам Киева:

Удар баллистикой по Киеву

Голосеевский район

В фонде защитных сооружений гражданской защиты Голосеевского района учитываются 426 простейших укрытий, 8 построек двойного назначения и 50 хранилищ. В течение 2022-2026 годов на территории Голосеевского района ремонтные работы были проведены на 79 объектах, из них: заведения общего среднего образования — 19 объектов; специальные школы-интернаты — 2 объекта; заведения дошкольного образования — 12 объектов; жилые дома — 46 объектов. Приблизительная емкость — 335 307 человек.

Согласно Программе экономического и социального развития города Киева на 2024-2026 годы в учебных заведениях Голосеевского района осуществляется строительство 4 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. На сегодняшний день указанные объекты находятся в стадии реализации и в эксплуатацию не введены.

Голосеевской РГА определено 19 локаций для установки мобильных укрытий на территории района.

Святошинский район

В Святошинском районе в период с 2022 по 2026 год построено 3 сооружения двойного назначения, которые в настоящее время вводятся в эксплуатацию и будут включены в фонд ЗСГЗ, а также осуществляется строительство 3 построек двойного назначения.

С 24.02.2022 по 01.01.2026 были проведены ремонтные работы в 259 защитных сооружениях гражданской защиты. Вместимость защитных сооружений гражданской защиты района составляет 370 714 человек.

На территории района отсутствуют установленные мобильные укрытия и средства на их закупку в 2026 году не предусмотрены.

В фонд защитных сооружений гражданской защиты района входят 64 защитных сооружения гражданской защиты (хранилища), которые в соответствии с частью 8 статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины содержатся в готовности к использованию по назначению субъектами хозяйствования, на балансе которых они находятся, за счет собственных средств.

Соломенский район

На территории Соломенского района создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, насчитывающий 471 сооружение гражданской защиты, а именно: 75 хранилищ вместимостью 22 773 человека; 396 других объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты (простейших укрытий) вместимостью 310 097 человек.

Фонд защитных сооружений гражданской защиты обеспечивает укрытие 102% населения Соломенского района. Вопрос о наращивании фонда защитных сооружений гражданской защиты и надлежащего содержания существующих объектов фонда находится на постоянном контроле руководства РГА.

Соломенской РГА с использованием государственных субвенций в 2024 году было запланировано строительство 3 защитных сооружений гражданской защиты в учебных заведениях. В 2026 году строительные работы будут продолжены.

В течение 2023-2025 годов Соломенской РГА был проведен капитальный ремонт в 76 защитных сооружениях гражданской защиты (простейших укрытиях), и на период 2026 запланировано проведение капитального ремонта еще в 45.

Соломенской РГА определено 10 локаций для установки мобильных укрытий на территории района.

Деснянский район

Фонд ЗСГЗ Деснянского района по состоянию на 06.07.2026 насчитывает 283 защитных сооружения, в том числе: хранилища — 37; простейшие укрытия — 245; первичное (мобильное) укрытие — 1. Всего указанные ЗСГЗ могут одновременно разместить до 138 тыс. человек.

В Деснянском районе строятся 4 защитных сооружения (противорадиационные укрытия) в 4 учебных заведениях.

В течение 2022-2026 гг. проведены капитальные и текущие ремонты по обустройству 119 простейших укрытий в 118 учебных заведениях.

К сожалению, подвалы домов не спасают от прямого попадания баллистики

Дарницкий район

С начала войны в Дарницком районе построено и взято на учет 2 противорадиационных укрытия. Заказчиком строительства указанных объектов было определено Управление образования Дарницкой РГА. Общее количество мест в указанных укрытиях составляет 540 человек.

В июне 2023 года проведена повторная проверка фонда защитных сооружений гражданской защиты. С момента завершения указанной проверки фонд защитных сооружений гражданской защиты Дарницкого района дополнительно увеличен на 219 объектов.

Днепровский район

В течение 2022-2026 годов на территории Днепровского района обнаружено и взято на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты 160 новых объектов подземного пространства (простейших укрытий), отремонтировано и возобновлено работу ранее непригодных 169 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Всего в фонде ЗСГЗ находится 537 объектов. Общее количество жителей, обеспеченных защитой, — 340 286 человек.

По состоянию на июль 2026 г. на территории Днепровского района продолжается строительство 3 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия на земельных участках учебных заведений. Кроме того, запланировано строительство (составлена строительно-сметная документация) сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия по четвертому адресу учебного заведения. Но в настоящее время строительство не начато из-за судебных споров между участниками торгов.

Оболонский район

По состоянию на 06.07.2026 в Оболонском районе учитывается 472 объекта фонда ЗСГЗ, из которых 59 хранилищ, 6 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационных укрытий и 407 простейших укрытий.

В течение 2022-2026 годов на территории Оболонского района построено 3 сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационных укрытий коммунальной и частной собственности для учебных заведений, из которых 2 сооружения введены в эксплуатацию, а третий объект находится на стадии ввода в эксплуатацию.

Ремонтные работы были проведены на 166 объектах, из них: заведения общего среднего образования — 40 объектов; заведения дошкольного образования — 35 объектов; заведения внешкольного образования — 4 объекта; жилые дома — 79 объектов; нежилые — 8 объектов. Общая вместимость составляет 230 433 человека.

Мобильные укрытия в Оболонском районе не устанавливались.

Печерский район

В Печерском районе Киева в 2022-2026 годах новые защитные сооружения гражданской защиты не были построены. В настоящее время продолжается строительство одного сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия для одного из учебных заведений района.

По состоянию на 07.07.2026 в фонде ЗСГЗ Печерского района учитываются 29 хранилищ, 300 простейших укрытий и 8 сооружений двойного назначения с защитными свойствами хранилищ или противорадиационных укрытий, рассчитанных на укрытие 242 609 человек, что обеспечивает защиту 100% населения Печерского района.

В период с 2022 по 2026 год на территории района произведен ремонт 80 защитных сооружений гражданской защиты (простейших укрытий и хранилищ).

Печерской РГА определены 3 локации для установки 6 мобильных укрытий.

Подольский район

В Подольском районе в 2022-2026 годах новые защитные сооружения гражданской защиты не были построены. В то же время, запланировано строительство двух противорадиационных укрытий на территории двух лицеев района.

В период с 2022 по 2026 год на территории района произведен ремонт 98 защитных сооружений гражданской защиты (простейших укрытий и хранилищ).

Подольской РГА определено 10 локаций для установки мобильных укрытий.

Дата публикации 12:54, 01.08.26 Количество просмотров 53 Трагедия во время массированной атаки! Люди гибли по дороге в укрытие!

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