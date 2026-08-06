Украинцам в Польше отключили доступ к важным документам

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Часть украинцев в Польше временно потеряла доступ к электронным документам и сертификатам в приложении mObywatel из-за планового истечения срока действия старых цифровых сертификатов.

Об этом сообщили в Министерстве цифризации Польши.

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Для активизации документов необходимо заново подтвердить свое лицо в приложении.

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Это можно сделать с помощью e-dowód, Profil Zaufany (Доверенного профиля) или через электронный банкинг.

Напомним, украинцы в Польше все чаще сталкиваются с реальными административными трудностями. По информации издания Dziennik Gazeta Prawna (DGP), обеспокоенность выражают польские работодатели и бизнес-организации, ведь нашим согражданам все чаще отказывают в статусе временной защиты (PESEL UKR).

Вместо статуса UKR, гарантирующего право на легальное проживание, работу и медицинскую помощь, чиновники все чаще присваивают статус NUE. Органы власти объясняют это тем, что люди прибывают не из регионов, где продолжаются активные боевые действия, поэтому, якобы, не имеют права на временную защиту. Учреждения стали более тщательно проверять основания для въезда — спасается ли лицо от войны или руководствуется экономическими мотивами.

С подобными проблемами сталкиваются и те украинцы, которые раньше уже имели статус UKR, но потеряли его из-за длительного отсутствия в Польше. После возвращения восстановить его становится очень тяжело. Несмотря на то, что упрощенные условия трудоустройства (на основании уведомления работодателя) остаются доступными и при безвизовом режиме или ином статусе PESEL, изменение подхода чиновников существенно усложняет все процессы.

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