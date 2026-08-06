Українцям в Польщі відключили доступ до важливих документів

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Частина українців у Польщі тимчасово втратила доступ до електронних документів та сертифікатів у застосунку mObywatel через планове закінчення терміну дії старих цифрових сертифікатів.

Про це повідомили в Міністерстві цифризації Польщі.

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Для активізації документів необхідно наново підтвердити свою особу в застосунку.

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Це можна зробити за допомогою e-dowód, Profil Zaufany (Довіреного профілю) або через електронний банкінг.

Нагадаємо, українці в Польщі дедалі частіше стикаються з реальними адміністративними труднощами. За інформацією видання Dziennik Gazeta Prawna (DGP), занепокоєння висловлюють польські роботодавці та бізнес-організації, адже нашим співгромадянам усе частіше відмовляють у статусі тимчасового захисту (PESEL UKR).

Замість статусу UKR, який гарантує право на легальне проживання, роботу та медичну допомогу, чиновники все частіше присвоюють статус NUE. Органи влади пояснюють це тим, що люди прибувають не з регіонів, де тривають активні бойові дії, тому нібито не мають права на тимчасовий захист. Установи почали прискіпливіше перевіряти підстави для в’їзду — чи рятується особа від війни, чи керується економічними мотивами.

З подібними проблемами стикаються і ті українці, які раніше вже мали статус UKR, але втратили його через тривалу відсутність у Польщі. Після повернення відновити його стає вкрай важко. Попри те, що спрощені умови працевлаштування (на підставі повідомлення роботодавця) залишаються доступними і за безвізового режиму чи іншого статусу PESEL, зміна підходу чиновників суттєво ускладнює всі процеси.

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