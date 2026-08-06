Оминайте десятою дорогою: які речі в жодному разі не можна купувати в секонд-хендах

Які вживані речі краще не купувати / © Pexels

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Секонд-хенди давно стали популярними серед тих, хто хоче заощадити або знайти цікаві й унікальні речі. Саме там іноді можна придбати якісний брендований одяг, антикваріат, книги чи предмети декору за символічною ціною. Втім, експерти наголошують: далеко не всі товари з таких місць є вдалим вибором. Деякі речі можуть приховувати дефекти, небезпечні бактерії, цвіль або потребувати настільки дорогого ремонту, що економія повністю втрачає сенс. Щоб не пошкодувати про витрачені гроші, варто знати, які речі краще залишити на полиці. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Меблі з ознаками пошкодження

Старі меблі часто мають привабливий вигляд завдяки низькій вартості. Проте перед купівлею їх потрібно дуже уважно оглянути. Особливу увагу слід звернути на:

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запах вогкості;

сліди плісняви;

тріщини в деревині;

пошкодження каркаса;

сліди комах або деревного шашеля.

Якщо меблі мають сильний неприємний запах або серйозні дефекти, від купівлі краще відмовитися. Відновлення може коштувати значно дорожче, ніж здається на перший погляд.

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Речі, які потребують дорогого ремонту

Іноді в секонді можна знайти цікаві предмети техніки, меблів чи декору з позначкою «потрібно трохи полагодити». Якщо ви не маєте відповідних навичок або не знаєте реальної вартості ремонту, така покупка ризикує перетворитися на непотрібний мотлох.

Фахівці радять купувати лише ті речі, які потребують мінімального косметичного оновлення, а не складної реставрації.

Предмети особистої гігієни

Експерти категорично не рекомендують купувати вживані речі, які безпосередньо контактують із тілом. До них належать:

рушники;

губки;

косметика;

гребінці;

зубні щітки;

засоби для догляду.

Навіть після очищення вони можуть залишатися джерелом бактерій, грибків або інших мікроорганізмів. Винятком можуть бути лише скляні чи металеві ємності, які легко ретельно продезінфікувати.

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Матраци та м’які меблі невідомого походження

Такі речі можуть приховувати значно більше проблем, ніж видно зовні. У старих матрацах або диванах можуть жити пилові кліщі, накопичуватися алергени, грибок або навіть постільні клопи.

Позбутися таких «сюрпризів» буває складно й дорого.

Старі електроприлади

В секондах часто продають побутову техніку за дуже привабливими цінами. Однак варто пам’ятати, що:

проводка може бути зношеною;

ізоляція — пошкодженою;

окремі елементи — несправними.

Такі прилади можуть стати причиною короткого замикання або навіть пожежі. Перед купівлею бажано перевірити їхню роботу та оцінити загальний технічний стан.

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Взуття із сильно зношеною підошвою

Якісне взуття із секонд-хенду може стати гарною покупкою.

Проте моделі зі значно стертою підошвою, деформованою устілкою чи пошкодженим задником можуть не лише швидко зноситися, а й негативно впливати на поставу та здоров’я стоп.

Непотрібні речі

Найпоширеніша помилка відвідувачів барахолок — купувати річ лише тому, що вона коштує дуже дешево. Психологи називають це «ефектом вигідної покупки»: людина отримує задоволення від самої низької ціни, навіть якщо товар їй зовсім не потрібен.

У результаті квартира поступово заповнюється речами, якими ніхто не користується.

Перед купівлею варто чесно відповісти собі на кілька запитань:

чи справді ця річ потрібна;

чи будете ви нею регулярно користуватися;

чи маєте для неї місце вдома;

чи не дублює вона те, що вже є.

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