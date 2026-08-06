«Вежа, ви мене чуєте?»: гелікоптер Трампа потрапив у небезпечну ситуацію над Вашингтоном

Дональд Трамп / © Associated Press

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Гелікоптер Marine One, на якому був президент США Дональд Трамп, та пасажирський літак рейсу Envoy Air наблизилися дуже близько один до одного, що створило небезпечну ситуацію для обох повітряних суден.

Про це повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, The New York Times.

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За інформацією співрозмовників, інцидент стався над Вашингтоном 4 серпня після 14:30. Трамп летів з Білого дому на об’єднану базу Ендрю у межах першого етапу запланованої поїздки до Лос-Анджелеса.

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За словами двох осіб, знайомих з попередніми висновками Федерального управління цивільної авіації, Marine One наблизився до пасажирського літака на відстань 1,3 км по горизонталі та 213 м по вертикалі.

Розмова пілотів та диспетчерів

Згідно з аудіозаписами, опублікованими на ATC, перед злетом екіпаж Marine One тричі намагався зв’язатися з диспетчерами у вежі Національного аеропорту та попередити, що до зльоту залишилося три хвилини. Однак диспетчер нібито не почув повідомлення, і гелікоптер почав рухатися далі. Гелікоптер із Трампом опинився на траєкторії польоту пасажирського літака Envoy Air.

«Вежа, просто хочу переконатися, що ви мене чуєте, морський піхотинець Один, три хвилини до підйому», — повідомив по радіо близько 14:31 член екіпажу гелікоптера, згідно з аудіозаписом на ATC.com.

У відповідь він не отримав жодного слова.

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«Вежа, ви чуєте?» — запитав ще раз член екіпажу Marine One.

Тоді на записі чутно, що контролер приглушено відповів, що «останній дзвінок» був «зламаний» і «нечитабельний». Не зрозуміло, про який екіпаж він мав на увазі.

«Marine One» повторив своє повідомлення втретє. Пілоти злетіли.

Близько 2:34 гелікоптер знову повідомив по радіо вежу: «Національна вежа, Морська піхота Один, рухаємося згідно з інструкцією».

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Що встановило Федеральне управління цивільної авіації США

За правилами Федерального управління цивільної авіації США (FAA), небезпечним вважається зближення літаків на відстань менше 2,4 км по горизонталі або менше 152 метрів по висоті. Однак ці показники можуть змінюватися залежно від типу повітряного простору та літаків.

У FFA попередньо встановили, що сталася «тимчасова втрата дистанції». Вона запевнила, що президент не перебував у небезпеці, але перевірка щодо порушень правил безпеки триває.

Коментар Білого дому

Речник Білого дому Куш Десаї, коментуючи ситуацію із літаками, наголосив, що Marine One пілотують найкращі авіатори світу. Він додав, що Білий дім має до них повну довіру.

«Хоча президенту нічого не загрожувало під час вчорашньої тимчасової втрати дистанції, Білий дім продовжує співпрацювати з відповідними військовими, Федеральним управлінням авіації та іншими службами безпеки, щоб забезпечити подальшу безпеку президента», — сказав Десаї.

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