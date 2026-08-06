Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін почав змінювати військових командирів. Зокрема, у структурах, відповідальних за логістику та підрозділи БпЛА систем. Рішення ухвалили на тлі масштабних українських ударів, які продемонстрували нездатність цих служб ефективно протистояти атакам.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Днями «фюрер» Путін зустрівся з високопоставленими російськими військовими командирами та посадовцями оборони. Він оголосив про реорганізацію керівництва та обов’язків щодо військової логістики, постачання та закупівель.

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Диктатор призначив командувача Центрального військового округу генерал-полковника Валерія Солодчука заступником міністра оборони з питань логістики, замінивши на цій посаді Олександра Санчика. Після призначення в Міноборони уточнили, що Солодчук буде відповідальним за тилове логістичне забезпечення, в обов’язках Санчик будуть закупівлі, а на заступника міністра оборони Олексія Криворучка покладуть обов’язки за розробку передової зброї та технологій.

Путін також призначив начальника штабу Командування військово-морськими силами генерал-полковника Дениса Ляміна, який замінив Юрія Ваганова. Останнього російські мілблогери різко критикували за брак військової освіти та досвіду, оскільки він продавав сантехніку до лютого 2022-го.

«Ці пониження відбуваються на тлі українських ударних кампаній середньої та далекої дальності, які частково спрямовані на погіршення російської логістики від тилових районів до лінії фронту, і яким російські сили, включаючи ВПС, виявилися нездатними протистояти в найближчій перспективі», — йдеться у звіті.

Путін також провів ротації у військовому керівництві: генерал-полковника Андрія Іванаєва призначили командувачем Центрального військового округу замість Солодчука. Водночас начальник штабу цього ж округу генерал-полковник Петро Булгаруєв зайняв посаду командувача військового округу, яку раніше обіймав Іванаєв.

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Американські аналітики зауважують, що зміни в командуванні у ВПС та російських сухопутних військах значною мірою являють собою перестановки командирів високого рівня, а не підвищення нових командирів, які можуть змінити спосіб ведення війни Росією.

«Путін здебільшого розподіляв старших командирів по полю бою та вищому командуванню протягом тривалого часу у війні, за винятком кількох чисток командирів, яких вважали нелояльними після повстання групи Вагнера у червні 2023-го», — наголосили в Інституті.

Українські удари дісталися до Москви

Після смертельного вибуху 1 серпня в елітному ресторані Москви, де на приватному святкуванні перебував російський високий генерал, стало ясно, що еліта Кремля опинилася під прицілом. Адже прагнення «фюрера» Володимира Путіна зберегти ілюзію мирного життя у столиці створило критичні прогалини у безпеці військової еліти.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків, Путін перетворює Москву на багатошарову цитадель. Навколо міста вже звели чотири кільця протиповітряної оборони. Найбільше з них — зовнішнє — майже готове. Всього за кілька місяців у Підмосков’ї спорудили понад 20 нових веж під комплекси ППО «Панцирь».

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