Диктатор Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін здійснив кадрові перестановки у вищому військовому керівництві РФ, зокрема призначив очільника нового підрозділу із застосування безпілотників. Такі рішення ухвалено на тлі помітного уповільнення російського наступу в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

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За даними видання, цього літа темпи просування російських військ стали найнижчими за останні роки. Попри це диктатор Путін продовжує заявляти про успіхи армії РФ, хоча останнім часом українські військові провели кілька успішних контратак і витіснили окупантів із низки важливих позицій.

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Як зазначає The Wall Street Journal, під час однієї з нарад Путін, перебуваючи поруч із начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Андрієм Білоусовим, не висловив жодної критики на адресу військового командування та вкотре похвалив російську армію.

Водночас видання наголошує, що Росії досі не вдалося досягти стратегічного прориву, на який розраховує Кремль.

Окупанти мають лише незначні успіхи на Донбасі, поступово просуваючись у напрямку Слов’янська та Краматорська, які залишаються під контролем України.

За оцінкою дослідницької організації Black Bird Group, цього літа російські війська продемонстрували одні з найнижчих темпів просування від початку повномасштабної війни, тоді як українські сили активізували контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту.

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Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман вважає, що зміна командувачів не вирішить системних проблем російської армії.

«Ініціатива, яку Росія демонструвала у війні, тепер оскаржується Україною. Російські військові помилково вважали, що, продовжуючи прориватися через фронт, вони зрештою досягнуть своїх цілей. Натомість вони отримують дедалі меншу віддачу при великих витратах, і наступ значною мірою загальмувався. Зміна командувачів на найвищому рівні нічого не виправить», — заявив він.

Як зазначає видання, кадрові перестановки не призвели до масштабного оновлення військової верхівки. Натомість Путін просто перевів частину командирів на інші посади, уникаючи їхнього публічного звільнення через незадовільні результати.

The Wall Street Journal також звертає увагу, що Росія поступається Україні у розвитку та застосуванні безпілотних технологій. Українська сторона має перевагу завдяки підтримці західних партнерів, тоді як російські військові намагаються збільшити кількість операторів дронів, але стикаються з труднощами у підтриманні темпів розвитку цього напрямку.

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Попри те, що лінія фронту останніми місяцями майже не змінюється, обидві сторони дедалі активніше завдають ударів по території одна одної.

Втім, на думку Майкла Кофмана, самі по собі далекобійні удари навряд чи зможуть суттєво змінити ситуацію безпосередньо на фронті.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін провів кадрові ротації та замінив командувачів армійських угруповань в Україні, призначивши зокрема керівника Військ безпілотних систем.

Ми раніше інформували, що оглядачі Newsweek вважають, що диктатор Кремля Путін своєю політикою та імперськими бажаннями самостійно зруйнував Росію.

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