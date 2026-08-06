Мобілізація жінок в Україні: які професії підпадають і кого можуть забрати на фронт

Мобілізація жінок в Україні / © ТСН.ua

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В Україні обов’язковий військовий облік для жінок стосується лише окремої категорії громадян. Водночас інформація про нібито підготовку до масової мобілізації жінок, яка поширюється у Мережі, не відповідає дійсності.

Про це наголошують як юристи, так і Сухопутні війська ЗСУ.

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Які жінки повинні стати на військовий облік

За словами юристів, обов’язковому військовому обліку підлягають придатні за станом здоров’я жінки віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну освіту.

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Для жінок інших професій військовий облік є добровільним. Це стосується спеціальностей, споріднених із військово-обліковими, серед яких:

юристи;

психологи;

ветеринари;

бухгалтери;

програмісти;

працівниці банківської системи;

секретарі;

фотографи;

інші спеціалісти.

Які спеціальності підлягають обов’язковому військовому обліку

Обов’язково стати на військовий облік повинні жінки, які здобули освіту за такими спеціальностями:

медицина;

стоматологія;

медсестринство;

фармацевтика;

промислова фармацевтика;

громадське здоров’я;

медична та психологічна реабілітація;

фізична терапія;

фізична реабілітація;

санітарія та експертиза;

біомедична інженерія;

технології медичної діагностики та лікування;

біотехнології та біоінженерія;

патологія;

фізіологія;

епідеміологія;

токсикологія;

фармакологія.

Юристи наголошують, що обов’язок стати на військовий облік виникає через наявність відповідної освіти, незалежно від того, чи працює жінка за спеціальністю.

Чи планують мобілізацію жінок в Україні

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для їхнього примусового призову.

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Інформація про нібито підготовку до мобілізації жінок є неправдивою та використовується для поширення маніпуляцій.

Українське законодавство не змінювалося: жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно, а обов’язковий військовий облік поширюється лише на тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту.

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