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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву, США відновили обмін розвідданими з Україною: головні новини ночі 6 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 серпня 2026 року:

  • У Києві пролунала тривога: військові повідомили про цілі на столицю Читати далі –>

  • Угода щодо Ормузької протоки майже готова: в Ірані зробили важливу заяву Читати далі –>

  • Росія вдарила КАБами по Сумах: є постраждалі та масштабні руйнування Читати далі –>

  • США різко змінили підхід до України: у Politico розкрили, що тепер допомагає краще бити по Росії Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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