Ракетний удар по Києву, США відновили обмін розвідданими з Україною: головні новини ночі 6 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 серпня 2026 року:

У Києві пролунала тривога: військові повідомили про цілі на столицю Читати далі –>

Угода щодо Ормузької протоки майже готова: в Ірані зробили важливу заяву Читати далі –>

Росія вдарила КАБами по Сумах: є постраждалі та масштабні руйнування Читати далі –>

США різко змінили підхід до України: у Politico розкрили, що тепер допомагає краще бити по Росії Читати далі –>