У спеку ці продукти стають небезпечними вже за кілька годин: перевірте холодильник

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У літній період ризик харчових отруєнь значно зростає, адже висока температура створює ідеальне середовище для стрімкого розмноження небезпечних бактерій.

У Держпродспоживслужбі нагадали про базові правила безпеки, які допоможуть зберегти здоров’я та запобігти псуванню їжі.

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Насамперед фахівці застерігають від тривалого тримання швидкопсувних продуктів за кімнатної температури. М’ясо, риба, молочка, яйця, готові страви та кремові десерти мають опинитися в холоді одразу після покупки або приготування.

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Важливим фактором є запобігання перехресному забрудненню: сире м’ясо чи рибу необхідно зберігати в окремих герметичних контейнерах, аби вони не контактували з готовою їжею. Також слід пам’ятати, що після відкриття заводської упаковки термін придатності товарів суттєво скорочується.

Суворо заборонено повторно заморожувати продукти, які вже повністю відтанули, адже в них прискорюється розвиток мікроорганізмів.

Для шопінгу в спеку фахівці радять обирати швидкопсувні товари в останню чергу, безпосередньо перед касою. Якщо шлях з магазину додому тривалий, варто використовувати термосумки. До того ж не слід перевантажувати побутовий холодильник і занадто часто відкривати його дверцята, адже це порушує температурний режим.

Небезпечними ознаками зіпсованої їжі є:

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незвичний запах,

зміна кольору чи структури,

поява слизу або плісняви,

здута упаковка

прострочена дата.

Водночас фахівці наголошують: не варто куштувати підозрілу їжу «на смак», оскільки деякі патогени не змінюють ані вигляду, ані органолептичних властивостей продуктів.

Раніше лікарі застерігали: звичка спати з увімкненим вентилятором може непомітно шкодити вашому здоров’ю.

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