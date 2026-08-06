- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
В жару эти продукты становятся опасными уже через несколько часов: проверьте холодильник
Летом опасность отравления таится даже в привычных блюдах, ведь некоторые бактерии не изменяют ни вкус, ни внешний вид пищи.
В летний период риск пищевых отравлений значительно возрастает, ведь высокая температура создает идеальную среду для стремительного размножения опасных бактерий.
В Госпродпотребслужбе напомнили об основных правилах безопасности, которые помогут сохранить здоровье и предотвратить порчу продуктов.
Прежде всего специалисты предостерегают от длительного хранения скоропортящихся продуктов при комнатной температуре. Мясо, рыба, молочные продукты, яйца, готовые блюда и кремовые десерты должны быть помещены в холодильник сразу после покупки или приготовления.
Важным фактором являетсяпредотвращение перекрестного загрязнения: сырое мясо или рыбу необходимо хранить в отдельных герметичных контейнерах, чтобы они не соприкасались с готовой пищей. Также следует помнить, что после вскрытия заводской упаковки срок годности продуктов значительно сокращается.
Категорически запрещается повторно замораживать продукты, которые уже полностью разморозились, так как в них ускоряется размножение микроорганизмов.
Для покупок в жару специалисты советуют выбирать скоропортящиеся товары в последнюю очередь, непосредственно перед кассой. Если путь из магазина домой долгий, стоит использовать термосумки. Кроме того, не следует перегружать бытовой холодильник и слишком часто открывать его дверцу, ведь это нарушает температурный режим.
Опасными признаками испорченной пищи являются:
необычный запах,
изменение цвета или структуры,
появление слизи или плесени,
вздутая упаковка
просроченный срок годности.
В то же время специалисты подчеркивают: не стоит пробовать подозрительную еду «на вкус», поскольку некоторые патогены не изменяют ни внешний вид, ни органолептические свойства продуктов.
Ранее врачи предупреждали: привычка спать при включенном вентиляторе может незаметно наносить вред вашему здоровью.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.