В жару эти продукты становятся опасными уже через несколько часов: проверьте холодильник

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В летний период риск пищевых отравлений значительно возрастает, ведь высокая температура создает идеальную среду для стремительного размножения опасных бактерий.

В Госпродпотребслужбе напомнили об основных правилах безопасности, которые помогут сохранить здоровье и предотвратить порчу продуктов.

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Прежде всего специалисты предостерегают от длительного хранения скоропортящихся продуктов при комнатной температуре. Мясо, рыба, молочные продукты, яйца, готовые блюда и кремовые десерты должны быть помещены в холодильник сразу после покупки или приготовления.

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Важным фактором являетсяпредотвращение перекрестного загрязнения: сырое мясо или рыбу необходимо хранить в отдельных герметичных контейнерах, чтобы они не соприкасались с готовой пищей. Также следует помнить, что после вскрытия заводской упаковки срок годности продуктов значительно сокращается.

Категорически запрещается повторно замораживать продукты, которые уже полностью разморозились, так как в них ускоряется размножение микроорганизмов.

Для покупок в жару специалисты советуют выбирать скоропортящиеся товары в последнюю очередь, непосредственно перед кассой. Если путь из магазина домой долгий, стоит использовать термосумки. Кроме того, не следует перегружать бытовой холодильник и слишком часто открывать его дверцу, ведь это нарушает температурный режим.

Опасными признаками испорченной пищи являются:

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необычный запах,

изменение цвета или структуры,

появление слизи или плесени,

вздутая упаковка

просроченный срок годности.

В то же время специалисты подчеркивают: не стоит пробовать подозрительную еду «на вкус», поскольку некоторые патогены не изменяют ни внешний вид, ни органолептические свойства продуктов.

Ранее врачи предупреждали: привычка спать при включенном вентиляторе может незаметно наносить вред вашему здоровью.

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