Оренда квартири у Києві: де зняти житло найдешевше

Оренда квартири у Києві / © ТСН

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Оренда житла в Києві залишається однією з найдорожчих в Україні. При цьому за останній рік однокімнатні квартири трохи подешевшали, однак у престижних районах столиці за оренду доведеться заплатити майже 40 тисяч гривень на місяць.

Водночас бюджетні варіанти все ще можна знайти — ціни на окремі квартири стартують від 6500 грн. ТСН.ua розповідає, де, що і за скільки можна орендувати.

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Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві

За даними ЛУН, станом на початок серпня 2026 року середня вартість довгострокової оренди в столиці становить:

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1-кімнатна квартира — 19 200 грн (-4% за останні пів року)

2-кімнатна квартира — 29 000 грн (без змін)

3-кімнатна квартира — 45 000 грн (без змін)

Таким чином, Київ залишається одним із найдорожчих міст України для орендарів, хоча ціни тут уже не найвищі.

За вартістю однокімнатного житла столицю випереджають Львів та Ужгород, де орендна плата становить 22 500 грн на місяць.

У яких районах Києва найдорожче винаймати квартиру

Різниця у вартості оренди між районами столиці залишається величезною. Найдорожчим районом є Печерський, де середня вартість оренди однокімнатної квартири досягла 38 300 грн на місяць.

До районів із високими цінами також належать

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Шевченківський — 27 000 грн

Голосіївський — 23 000 грн

Подільський — 23 000 грн

Традиційно саме ці райони користуються найбільшим попитом завдяки близькості до ділового центру, розвиненій інфраструктурі, сучасним житловим комплексам та зручному транспортному сполученню.

Де в Києві можна орендувати квартиру найдешевше

Найдоступніші ціни — у районах, віддалених від центральної частини міста:

Деснянський — 10 000 грн

Дніпровський — 15 000 грн

Святошинський — 15 000 грн

Дарницький — 16 000 грн

Оболонський — 16 000 грн

Солом’янський — 17 500 грн

Втім, знайти житло ще дешевше цілком реально. На сайтах з пошуку нерухомості є пропозиції оренди однокімнатних квартир від 6500 грн на місяць.

Зазвичай це невеликі квартири зі старим ремонтом, розташовані у віддалених районах столиці або в будинках старого житлового фонду. Водночас для тих, хто готовий пожертвувати площею чи сучасним інтер’єром, такі варіанти залишаються можливістю суттєво заощадити.

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Чому Київ уже не найдорожче місто

Попри високі ціни, Київ більше не очолює рейтинг найдорожчих міст України за вартістю оренди однокімнатного житла. Сьогодні перше місце ділять Львів та Ужгород, де середня орендна плата становить 22 500 грн на місяць.

У столиці цей показник дорівнює 19 200 грн, що навіть на 4% менше, ніж пів року тому.

Експерти з нерухомості пояснюють таку ситуацію поступовим збільшенням пропозиції квартир на ринку, тоді як у західних регіонах країни попит залишається надзвичайно високим через відносну безпеку, релокацію бізнесу та міграцію населення.

Подобова оренда квартир у Києві: які ціни

Київ попри війну і постійні обстріли залишається одним із найбільших центрів ділового та туристичного життя країни. Через це попит на подобову оренду стабільно високий.

У центральних районах столиці сучасні квартири часто коштують від 1,5–2 тисяч гривень за добу, а апартаменти бізнес- та преміум класу можуть обійтися значно дорожче.

Водночас економ-варіанти стартують від 350 грн за добу. Однак у такому разі треба бути готовими, що ціна відповідає якості. За таку суму можна знайти маленьку квартири

Скільки зарплати кияни витрачають на оренду

За даними WORK.ua та ЛУН, оренда однокімнатної квартири у Києві забирає близько 53% середньої зарплати. Для двокімнатного житла цей показник становить 80%, а для трикімнатної квартири — аж 124%.

Попри те, що Київ залишається одним із найдорожчих міст країни, орендарі все ще можуть знайти відносно доступні варіанти. Водночас тим, хто шукає житло у центральних районах або сучасних житлових комплексах, варто бути готовими до значно вищих витрат.

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