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Собака чи пес: як правильно назвати улюбленця українською
І «собака», і «пес» — правильні українські слова; вибір залежить від контексту та форми, потрібної в реченні.
І «собака», і «пес» — нормативні українські слова. «Собака» — загальна назва домашньої тварини родини собачих, а «пес» — слово чоловічого роду, яке словник подає як синонім до «собаки». Тож називати свого улюбленця собакою не є помилкою чи русизмом. Слово «пес» також цілком правильне.
Що означає слово «собака» у словнику
У словниковій статті «собака» — це домашня тварина родини собачих. Для слова зафіксовано переважно чоловічий і рідше жіночий рід.
Тут варто розуміти, що граматичний рід слова не визначає стать кожної конкретної тварини. Тому можна сказати «цей собака» або «ця собака» — залежно від контексту й того, про кого саме йдеться.
Коли доречно сказати «пес»
«Пес» — це вже іменник чоловічого роду зі значенням «те саме, що собака». У реченні його узгоджують як іменник чоловічого роду: «На подвір’ї живе великий пес».
Слово «пес» не скасовує нейтрального слова «собака»: обидва варіанти є правильними. Зменшену форму «песик» доречно залишити для неформального спілкування, а не видавати за єдину правильну назву.
Якого роду слово «собака» і чи говорить це про стать тварини
Слово «собака» має особливість. Словники фіксують його переважно як іменник чоловічого роду, а також, рідше, жіночого. Це пояснює, чому нормативними є різні узгодження, наприклад: «собака прибіг» і «собака прибігла».
Водночас граматична характеристика слова не є описом статі тварини. Якщо треба точно вказати, про кого йдеться, можна сказати «самець собаки» або «самиця собаки».
Як назвати улюбленця в нейтральному тексті та в розмові
Вибір слова залежить від ситуації:
«собака» — нейтральна загальна назва тварини;
«пес» — нормативний синонім до слова «собака»;
«песик» — пестлива форма, доречна в особистій розмові;
«самець собаки» та «самиця собаки» — нейтральні формулювання, коли важливо вказати стать.
Яких мовних міфів краще уникати
Не варто оголошувати «собаку» неправильним словом лише через те, що в певному контексті природніше звучить «пес». Обидві назви зафіксовані словниками й належать до нормативної української лексики.
Так само не слід робити висновок про стать тварини тільки з граматичного роду слова. Коректність визначає не категорична заборона одного варіанта, а значення, контекст і узгодження в реченні.