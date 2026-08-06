Собака чи пес: як правильно назвати улюбленця українською

Собака чи пес / © unsplash.com

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І «собака», і «пес» — нормативні українські слова. «Собака» — загальна назва домашньої тварини родини собачих, а «пес» — слово чоловічого роду, яке словник подає як синонім до «собаки». Тож називати свого улюбленця собакою не є помилкою чи русизмом. Слово «пес» також цілком правильне.

Що означає слово «собака» у словнику

У словниковій статті «собака» — це домашня тварина родини собачих. Для слова зафіксовано переважно чоловічий і рідше жіночий рід.

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Тут варто розуміти, що граматичний рід слова не визначає стать кожної конкретної тварини. Тому можна сказати «цей собака» або «ця собака» — залежно від контексту й того, про кого саме йдеться.

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Коли доречно сказати «пес»

«Пес» — це вже іменник чоловічого роду зі значенням «те саме, що собака». У реченні його узгоджують як іменник чоловічого роду: «На подвір’ї живе великий пес».

Слово «пес» не скасовує нейтрального слова «собака»: обидва варіанти є правильними. Зменшену форму «песик» доречно залишити для неформального спілкування, а не видавати за єдину правильну назву.

Якого роду слово «собака» і чи говорить це про стать тварини

Слово «собака» має особливість. Словники фіксують його переважно як іменник чоловічого роду, а також, рідше, жіночого. Це пояснює, чому нормативними є різні узгодження, наприклад: «собака прибіг» і «собака прибігла».

Водночас граматична характеристика слова не є описом статі тварини. Якщо треба точно вказати, про кого йдеться, можна сказати «самець собаки» або «самиця собаки».

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Як назвати улюбленця в нейтральному тексті та в розмові

Вибір слова залежить від ситуації:

«собака» — нейтральна загальна назва тварини;

«пес» — нормативний синонім до слова «собака»;

«песик» — пестлива форма, доречна в особистій розмові;

«самець собаки» та «самиця собаки» — нейтральні формулювання, коли важливо вказати стать.

Яких мовних міфів краще уникати

Не варто оголошувати «собаку» неправильним словом лише через те, що в певному контексті природніше звучить «пес». Обидві назви зафіксовані словниками й належать до нормативної української лексики.

Так само не слід робити висновок про стать тварини тільки з граматичного роду слова. Коректність визначає не категорична заборона одного варіанта, а значення, контекст і узгодження в реченні.

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