Працівники ДПСУ та податкової обмінюватимуться даними

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Інформація про перетин державного кордону може стати одним із факторів, який Державна податкова служба (ДПС) враховуватиме під час визначення податкового резидентства українців. Водночас самі по собі часті поїздки за кордон не означають автоматичних претензій з боку податкових органів.

Про це повідомила податкова консультантка Олександра Томашевська, передає РБК-Україна.

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Що треба знати

Перетин кордону: може бути одним із критеріїв під час визначення податкового резидентства.

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Оцінка обставин: податкова враховуватиме не лише поїздки, а й місце проживання сім’ї, роботи та бізнесу.

Автоматичного ризику немає: сам факт частих поїздок не означає претензій або перевірок.

За словами Олександри Томашевської, якщо людина заявляє, що постійно проживає за кордоном, але регулярно повертається до України, ''кількість таких поїздок також може враховуватися. Це один із факторів, які можуть свідчити про тісніший зв’язок з Україною''.

Водночас експертка наголошує, що оцінка не обмежується лише інформацією про перетин кордону. Податкова також може звертати увагу на інші обставини: чи є в людини житло в Україні, де проживає її сім’я, у якій країні вона працює, отримує дохід або веде бізнес.

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Нагадаємо, очільниця державної податкової служби Леся Карнаух повідомила про нові можливості податківців завдяки підключенню до бази даних Державної прикордонної служби. Раніше, щоб дізнатись, де перебуває людина, яка цікавить податківців, писали листи та очікували відповіді. Тепер повні дані про місцеперебування людей отримуватимуть через електронну систему прикордонників.

Як податківці використовуватимуть дані з бази прикордонників:

податкове резиденство — перевірка людей, які провели в Україні понад 183 дні, щоб встановити, чи сплатили вони податки, і щоб не було подвійного оподаткування

фіктивні операції — знатимуть, де перебував керівник компанії, коли його підпис з’явився під документом

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