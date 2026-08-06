РФ вдарила по судну з українською пшеницею у Чорному морі: палає пожежа, є загиблий

Ракетна атака / Ілюстративне фото / © ТСН

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Російські війська вкотре атакували цивільне судно в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання ракети у суховантаж із українською пшеницею загинула людина, є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Російські війська не припиняють атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Цього разу під удар потрапив торговельний суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю.

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Унаслідок обстрілу було пошкоджено корпус судна, після чого на борту спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Екіпаж вдалося евакуювати на берег, а постраждалим надають усю необхідну допомогу.

«Такі удари вкотре демонструють системність та цинізм російського терору, а також створення агресором загрози як життю цивільних людей, так і світовій продовольчій безпеці в цілому», — зауважив Кіпер.

Нагадаємо, російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в місті Лозова на Харківщині, влучивши у вагон потяга біля вокзалу. Двоє чоловіків загинули, ще вісім людей (п’ятеро чоловіків і троє жінок) зазнали поранень, серед них є важкі.

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