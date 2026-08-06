Я не маю таких мільйонів: Стефанішина після обрання «запобіжки» зробила першу заяву

Експосолка України в США Ольга Стефанішина

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У четвер, 6 серпня, слідчий суддя ВАКС виніс рішення про запобіжний захід експосолці України в США Ользі Стефанішиній у вигляді застави 6 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з зали суду, повідомляє кореспондент ТСН.

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Прокурори САП просили призначити експосолці заставу у розмірі 13,3 млн гривень. Своєю чергою, адвокатка попросила зменшити суму застави до 10 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, напередодні НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишній пані послу України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Сторона захисту просила провести судове засідання у закритому режимі.

Стефанішина прокоментувала обрання запобіжного заходу

За її словами, вона не має таких коштів, щоб внести заставу за себе, але буде шукати.

«У мене немає ні 13, ні 6 млн грн, але я шукатиму ці кошти, щоб мати можливість внести заставу», — сказала вона.

На запитання журналіста, чи плануєте оскаржувати рішення суду, вона відповіла: «Я буду зараз консультуватися з адвокатами. Мені потрібно розібратися в судовому рішенні, і за результатами цього я також буду готова прокоментувати».

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Стефанішина додала, що вона та її родина отримують різні погрози. Однак відмовилася надати більше інформації з цього приводу.

«Триває слідство. Є версія правоохоронних органів. Все, що я можу говорити, можу коментувати, звичайно, може бути використано в ході подальшого досудового розслідування. Тому, звичайно, велику кількість коментарів, оцінок на даному етапі я давати не планую, це буде відбуватися на більш пізніх етапах», — зауважила експосолка.

Також вона розповіла про подальші кар’єрні кроки після звільнення із посади. За її словами, вони не пов’язані з державною службою.

Звільнення Стефанішиної та нові підозри — що відомо

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки. За кілька днів до появи указу дипломатка заявила, що сама вирішила залишити посаду через розслідування, пов’язані з її майном.

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Стефанішину підозрюють, за інформацією ЦПК та прокурорів САП, що нібито вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, витрачену на їхній ремонт готівку, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Mercedes, що був записаний на підлеглого.

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