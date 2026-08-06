Костянтин Войтенко злився у поцілунках з дружиною-красунею і показав їхню романтику в Києві

Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

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Український актор, зірка серіалу «Коли ми вдома» Костянтин Войтенко потішив рідкісними світлинами зі своєю дружиною, дизайнеркою Наталією Камінською.

Подружжя влаштувало романтичну фотосесію під час вечірньої прогулянки Києвом. На атмосферних кадрах закохані гуляли майже порожніми вулицями столиці, трималися за руки, ніжно обіймалися та зливалися у поцілунках на тлі заходу сонця.

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Для знімань Костянтин і Наталія обрали образи, що гармонійно поєднувалися між собою. Актор позував у джинсах і чорній майці, тоді як його кохана з’явилася у чорному топі та світлих джинсах.

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Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Серію чуттєвих світлин Войтенко в Instagram підписав коротко, але промовисто: «Літо, яке хочеться запам’ятати».

У коментарях шанувальники не приховували захоплення світлинами подружжя. Чимало користувачів звернули увагу не лише на їхню ніжність, а й на схожість закоханих.

Які ж ви гарні

Ви дуже схожі

Боже, які ж ви!

Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Нагадаємо, Костянтин Войтенко одружився з дизайнеркою Наталією Камінською два роки тому. До цього актор сім років перебував у шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною. У колишнього подружжя є спільна донька Емілія.

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