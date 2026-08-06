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Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня посилилася щодо американського долара.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 6 серпня. Долар втратив 6 коп. Євро зріс на 9 коп. Злотий підвищився на 2 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,68 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,62 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (+2 коп.).
Нагадаємо, експерти провідних інвестиційних компаній та аналітичних центрів прогнозують, що до кінця 2026-го курс долара в Україні в середньому становитиме 46 грн. Зауважимо, що оцінки різних аналітичних центрів є доволі близькими: мінімальний прогноз становить 45,6 грн за долар, а максимальний — 46,3 грн.
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