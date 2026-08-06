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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня посилилася щодо американського долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 6 серпня. Долар втратив 6 коп. Євро зріс на 9 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,68 (-6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,62 (+9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 (+2 коп.).

Нагадаємо, експерти провідних інвестиційних компаній та аналітичних центрів прогнозують, що до кінця 2026-го курс долара в Україні в середньому становитиме 46 грн. Зауважимо, що оцінки різних аналітичних центрів є доволі близькими: мінімальний прогноз становить 45,6 грн за долар, а максимальний — 46,3 грн.

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