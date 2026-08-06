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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Ужгород б’є рекорди: скільки тепер коштує оренда квартири — ціни вас неприємно здивують

Які ціни на оренду квартир в Ужгороді у 2026 році та що можна орендувати недорого.

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Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Оренда квартири

Оренда квартири / © iStock

Ужгород залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла. Попит на квартири у відносно безпечному прикордонному місті не спадає, а пропозиція не встигає за ним. У результаті ціни продовжують зростати, а оренда двокімнатної квартири вже обходиться у 36 тисяч гривень на місяць.

ТСН.ua розповідає, які ціни на оренду квартир в Ужгороді та що можна орендувати недорого.

Оренда квартири в Ужгороді: які ціни

Так, за даними ЛУН, станом на початок серпня 2026 року медіанна вартість довгострокової оренди в Ужгороді становить:

  • 1-кімнатна квартира — 22 500 грн (+5% за останні пів року)

  • 2-кімнатна квартира — 36 000 грн (+44%)

  • 3-кімнатна квартира — 27 100 грн

Найбільше за останні півроку подорожчали саме двокімнатні квартири. Їхня середня вартість зросла одразу на 44%, що є одним із найстрімкіших стрибків серед великих міст України.

Що можна орендувати недорого в Ужгороді

За вартістю оренди однокімнатного житла Ужгород сьогодні ділить перше місце в Україні зі Львовом. У середньому винайняти «однушку» в обох містах коштує 22 500 грн на місяць.

Для порівняння, у Києві медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 19 200 грн, причому за останні півроку вона навіть знизилася на 4%.

Втім, якщо говорити про двокімнатні квартири, то Ужгород уже випереджає не лише більшість українських міст, а й Львів. Якщо у Львові медіанна вартість «двійки» становить 27 000 грн, то в Ужгороді вона вже досягла 36 000 грн.

Експерти пояснюють це стабільно високим попитом на житло у прикордонному місті, його відносною безпекою, обмеженою кількістю якісних квартир, а також тим, що частина українців обирає Ужгород як місто для тривалого проживання через близькість до кордону з країнами ЄС.

Водночас знайти житло трохи дешевше за середню ціну все ж можливо. На сайтах з пошуку нерухомості наразі є пропозиції оренди однокімнатних квартир за 20 205 грн, 22 450 грн та 24 695 грн на місяць. Водночас саме діапазон 20–25 тис. грн зараз є найпоширенішим для однокімнатного житла в Ужгороді.

Подобова оренда в Ужгороді

Попит на подобову оренду в Ужгороді також залишається високим. Місто є популярним серед людей, які подорожують до країн Європейського Союзу або повертаються в Україну через західний кордон.

Через це вартість оренди квартир на добу залишається високою — від 1000 — 1300 грн за добу. Особливо це стосується центральної частини міста та сучасних житлових комплексів.

Для багатьох оренда стала непосильною

За даними WORK.ua та ЛУН, оренда однокімнатної квартири в Ужгороді вже забирає 75% середньої зарплати.

Для двокімнатної квартири ситуація ще складніша — на її оренду потрібно 120% середнього доходу. Тобто середньої зарплати вже недостатньо, щоб самостійно оплачувати таке житло.

Оренда трикімнатної квартири потребує близько 110% медіанної зарплати.

Для представників окремих професій ситуація виглядає ще гірше. Наприклад, продавцю-консультанту для оренди двокімнатної квартири знадобиться близько 150% своєї зарплати, касиру — 160%, баристі — 144%, офіціанту — 129%, а комірнику — 116%. Це означає, що багатьом жителям міста винаймати таке житло самотужки вже фактично неможливо.

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