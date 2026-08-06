Не плутайте з жовтою розміткою: що означає жовтий фон дорожнього знака

Тимчасові дорожні знаки / © УНІАН

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За чинними Правилами дорожнього руху, тимчасові дорожні знаки встановлюють на переносних пристроях або дорожньому обладнанні, а також закріплюють на щиті з жовтим фоном. Водночас не кожен жовтий елемент на дорозі є тимчасовим знаком. Жовтий фон має бути частиною конструкції знака або щита, а не просто кольором розмітки чи іншою деталлю дорожньої інфраструктури.

Тимчасові знаки застосовують, коли звичний порядок руху треба змінити на певний час. Це може стосуватися дорожніх робіт, ремонту споруди, перекриття смуги або інших тимчасових умов на маршруті.

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Коли жовтий знак має пріоритет

Тимчасові дорожні знаки мають перевагу над постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. Тому на ділянці робіт водій має виконати вимогу тимчасового знака, навіть якщо постійний знак поруч показує інший напрямок або режим руху.

Наприклад, постійний знак може дозволяти рух прямо, а тимчасовий — скеровувати транспорт в об’їзд. У такій ситуації слід їхати за тимчасовою схемою, а не за старою організацією руху.

Це правило не скасовує вимог регулювальника та сигналів світлофора. Сигнали регулювальника мають перевагу над світлофорами, дорожніми знаками й розміткою, а сигнали світлофора — над знаками пріоритету у передбачених ПДР випадках.

Чим жовтий фон знака відрізняється від жовтої розмітки

Жовтий фон — спосіб виділити тимчасовий дорожній знак. Розмітку наносять безпосередньо на проїзну частину, бордюр або елементи дорожніх споруд, і вона має власне призначення за ПДР.

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Знаки загалом мають перевагу над дорожньою розміткою. Тож водієві важливо спершу визначити, що саме перед ним: щит із дорожнім знаком на жовтому тлі чи нанесена на дорогу лінія, сітка, стрілка або інший символ.

Жовта сітчаста розмітка, наприклад, має інше призначення, ніж тимчасовий знак. Повністю про її значення пояснюємо в матеріалі про жовту сітчасту розмітку на перехресті.

Що робити, якщо знаки й розмітка суперечать один одному

Дійте за таким алгоритмом:

Зменште швидкість і завчасно оцініть усі знаки, розмітку, світлофор та дорожнє обладнання. Визначте, чи є знак тимчасовим: зверніть увагу на переносну конструкцію або жовтий фон щита. Виконайте вимогу тимчасового знака, якщо вона змінює постійний знак або розмітку. Переконайтеся, що маневр безпечний, і не виїжджайте на закриту смугу чи ділянку робіт. Якщо рух регулює регулювальник, виконуйте його сигнали.

Не варто орієнтуватися лише на знайомий постійний знак або стару розмітку. На ремонті дорожня ситуація може змінюватися, а тимчасова схема встановлюється для актуальних умов руху.

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Типові помилки водіїв

Поширена помилка — сприймати жовтий фон як декоративне оформлення постійного знака й продовжувати рух за звичною схемою. Насправді це може означати тимчасову зміну маршруту, обмеження або напрямку руху.

Також не слід плутати знак на жовтому тлі з жовтою розміткою. У першому випадку діє вимога дорожнього знака, у другому — правила, встановлені конкретним видом розмітки.

Не варто автоматично вважати будь-який жовтий предмет біля дороги тимчасовим знаком. Якщо ситуація незрозуміла, знизьте швидкість, не робіть різкого маневру та орієнтуйтеся на ПДР і сигнали уповноважених осіб.

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