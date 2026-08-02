Українців масово дурять під час купівлі авто: як придбати машину і не "влетіти" на гроші

У МВС розповіли, як не втрапити на гачок шахраїв, купуючи авто в Інтернеті / © mygazeta.com

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В Україні дедалі частіше фіксують схеми обману під час купівлі авто в мережі, тож аби не втратити гроші, категорично не рекомендується надсилати завдаток чи повну суму до того, як ви на власні очі побачите транспортний засіб та звірите всі папери.

Занадто приваблива ціна, категорична відмова власника ділитися VIN-кодом, небажання їхати на діагностику до незалежних механіків чи вимога укласти угоду без особистої зустрічі є прямими сигналами небезпеки, після яких перемовини варто негайно припинити, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

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Популярні схеми шахраїв

Правоохоронці розповіли, що найчастіше зловмисники тиснуть на почуття та емоції людей. Зокрема, аферисти викладають у мережу привабливі пропозиції про швидкий продаж машин через виїзд за кордон або обіцяють привабливі знижки лише на один день та швидку оформлення через інтернет. У МВС пояснюють, що такими фейковими оголошеннями шахраї просто заманюють покупців, аби виманити гроші за авто, якого насправді взагалі немає.

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Водночас, правоохоронці назвали шість ознак, які сигналізують про небезпеку:

ціна на автомобіль значно нижча за середньоринкову;

продавець вимагає передоплату або аванс;

продавець відмовляється від особистої зустрічі із покупцем та перевірки авто на СТО;

під оголошенням заблоковані коментарі;

продавець обіцяє оформити угоду офіційно без участі покупця;

спілкування відбувається лише у месенджерах, без телефонних дзвінків.

На що варто звернути увагу перед покупкою авто

Перед угодою покупцям радять обов’язково перевірити профіль продавця: акаунт, створений пару днів тому з єдиним оголошенням, має викликати підозру. Фотографії з оголошення варто завантажити в пошук за зображеннями, адже шахраї часто використовують фото з іноземних сайтів або реальних оголошень.

Також завжди слід запитувати у продавця VIN-код (унікальний номер кузова) — відмова його надати є явним знаком обману. Якщо ж продавець скинув фото свідоцтва про реєстрацію, перевірте його серію та номер через офіційний сервіс «Перевірка документів» на сайті ГСЦ МВС.

Як безпечно придбати автомобіль

У МВС рекомендують оформляти купівлю чи продаж автомобіля виключно офіційним шляхом. Для цього продавцеві знадобляться паспорт із пропискою, податковий номер та техпаспорт на авто, а покупцеві — лише паспорт і податковий номер.

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Укладання договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС є безкоштовним, а після переоформлення новий господар одразу отримує свідоцтво про реєстрацію на своє ім’я та нові номери. Крім того, переоформити легковик, мотоцикл чи мопед можна дистанційно у застосунку Дія. Угода між покупцем і продавцем підтверджується цифровими підписами, а виготовлений техпаспорт разом із номерними знаками відправляють поштою або кур’єром на вказану адресу.

Нагадаємо, в Україні уряд змінив правила видавання водійських посвідчень і допуску до керування транспортом.

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