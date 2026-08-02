Украинцев массово обманывают при покупке автомобилей: как приобрести машину и не "потерять" деньги

В МВД рассказали, как не попасться на уловки мошенников при покупке автомобиля в Интернете / © mygazeta.com

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В Украине всё чаще фиксируются случаи мошенничества при покупке автомобилей через Интернет, поэтому, чтобы не потерять деньги, категорически не рекомендуется перечислять залог или полную сумму до того, как вы собственными глазами увидите транспортное средство и проверите все документы.

Слишком заманчивая цена, категорический отказ владельца предоставить VIN-код, нежелание отправиться на диагностику к независимым механикам или требование заключить сделку без личной встречи являются явными сигналами опасности, после которых переговоры следует немедленно прекратить, сообщает Министерство внутренних дел Украины (МВД).

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Распространенные схемы мошенников

Правоохранители рассказали, что чаще всего злоумышленники воздействуют на чувства и эмоции людей. В частности, мошенники размещают в сети заманчивые предложения о быстрой продаже автомобилей в связи с выездом за границу или обещают привлекательные скидки только на один день и быстрое оформление через интернет. В МВД объясняют, что с помощью таких фейковых объявлений мошенники просто заманивают покупателей, чтобы выманить деньги за автомобиль, которого на самом деле вообще нет.

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В то же время правоохранители назвали шесть признаков, сигнализирующих об опасности:

цена на автомобиль значительно ниже среднерыночной;

продавец требует предоплату или аванс;

продавец отказывается от личной встречи с покупателем и проверки автомобиля на СТО;

под объявлением заблокированы комментарии;

продавец обещает оформить сделку официально без участия покупателя;

общение происходит только в мессенджерах, без телефонных звонков.

На что стоит обратить внимание перед покупкой автомобиля

Перед заключением сделки покупателям рекомендуется обязательно проверить профиль продавца: аккаунт, созданный пару дней назад с единственным объявлением, должен вызывать подозрение. Фотографии из объявления стоит загрузить в поиск по изображениям, ведь мошенники часто используют фото с зарубежных сайтов или из реальных объявлений.

Кроме того, всегда следует запрашивать у продавца VIN-код (уникальный номер кузова) — отказ предоставить его является явным признаком мошенничества. Если же продавец прислал фото свидетельства о регистрации, проверьте его серию и номер через официальный сервис «Проверка документов» на сайте ГСЦ МВД.

Как безопасно приобрести автомобиль

В МВД рекомендуют оформлять покупку или продажу автомобиля исключительно официальным путем. Для этого продавцу понадобятся паспорт с пропиской, налоговый номер и техпаспорт на автомобиль, а покупателю — только паспорт и налоговый номер.

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Заключение договора купли-продажи в сервисном центре МВД осуществляется бесплатно, а после переоформления новый владелец сразу получает свидетельство о регистрации на своё имя и новые номера. Кроме того, переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед можно удаленно в приложении «Дія». Сделка между покупателем и продавцом подтверждается цифровыми подписями, а оформленный техпаспорт вместе с номерными знаками отправляют по почте или курьером по указанному адресу.

Напомним, что в Украине правительство изменило правила выдачи водительских удостоверенийи допуска к управлению транспортными средствами.

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