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Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко избавилась от фирменной родинки на лице и показала фото до и после
Виктория Булитко решилась на операцию еще полгода назад. Сейчас же артистка похвасталась результатом.
Звезда «Дизель Шоу», комедийная актриса Виктория Булитко избавилась от своей фирменной родинки на лице.
В общем, на операцию артистка решилась еще полгода назад. В частности, именно специалист посоветовала знаменитости сделать этот шаг. И вот, рана после операции полностью зажила, поэтому в своем Instagram Виктория Булитко похвасталась результатом.
Актриса опубликовала фото до и после перемен на лице. В глаза сразу бросается, что на щеке знаменитости больше нет родинки. Сама же артистка не скрывает, что результатом очень довольна. По словам актрисы, теперь она чувствует себя более уверенно и легко.
В комментариях Викторию Булитко поддержали поклонники. Однако некоторые признавались, что родинка на щеке была ее изюминкой и теперь, мол, очень необычно видеть актрису такой. Сама же Виктория Булитко добавила, что удаляла ее в первую очередь из-за медицинских показателей. По словам знаменитости, родинка увеличивалась, поэтому избавиться от нее было не прихотью, а необходимостью.
Напомним, недавно Виктория Булитко наслаждалась отпуском в Одессе. Актриса наделала на пляже пикантных фото в бикини, которыми успела поделиться в фоотоблоге.