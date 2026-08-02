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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко избавилась от фирменной родинки на лице и показала фото до и после

Виктория Булитко решилась на операцию еще полгода назад. Сейчас же артистка похвасталась результатом.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Виктория Булитко

Виктория Булитко / © пресслужба каналу "1+1"

Звезда «Дизель Шоу», комедийная актриса Виктория Булитко избавилась от своей фирменной родинки на лице.

В общем, на операцию артистка решилась еще полгода назад. В частности, именно специалист посоветовала знаменитости сделать этот шаг. И вот, рана после операции полностью зажила, поэтому в своем Instagram Виктория Булитко похвасталась результатом.

Актриса опубликовала фото до и после перемен на лице. В глаза сразу бросается, что на щеке знаменитости больше нет родинки. Сама же артистка не скрывает, что результатом очень довольна. По словам актрисы, теперь она чувствует себя более уверенно и легко.

Виктория Булитко до операции / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко до операции / © instagram.com/bulitka

В комментариях Викторию Булитко поддержали поклонники. Однако некоторые признавались, что родинка на щеке была ее изюминкой и теперь, мол, очень необычно видеть актрису такой. Сама же Виктория Булитко добавила, что удаляла ее в первую очередь из-за медицинских показателей. По словам знаменитости, родинка увеличивалась, поэтому избавиться от нее было не прихотью, а необходимостью.

Виктория Булитко после операции / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко после операции / © instagram.com/bulitka

Напомним, недавно Виктория Булитко наслаждалась отпуском в Одессе. Актриса наделала на пляже пикантных фото в бикини, которыми успела поделиться в фоотоблоге.

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Дата публикации
Количество просмотров
222
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