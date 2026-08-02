Сделали противоположную операцию: женщина осталась с обезображенным лицом — фото

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24-летняя жительница Китая обратилась к пластическим хирургам, чтобы устранить едва заметное выдвижение челюсти. Однако после операции она получила противоположный результат — нижняя челюсть оказалась выдвинутой вперед на 13 мм, а лицо испытало серьезную деформацию.

Как пишет Oddity Central, теперь женщине могут понадобиться годы лечения и несколько дорогостоящих реконструктивных операций.

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Женщина обратилась в стоматологическую клинику Уханьского университета в городе Ухань с просьбой провести минимальную коррекцию челюсти. Она хотела устранить незначительное выдвижение примерно на 2 мм, однако результат оказался катастрофическим.

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Пострадавшая, которую в материалах называют «жертвой А», рассказала, что после операции ее нижнюю челюсть не только не скорректировали, а наоборот — выдвинули вперед более чем на 13 мм. Поэтому ее лицо существенно изменилось и потеряло естественные пропорции.

Кроме того, во время вмешательства медики металлической иглой повредили корень зуба. Также, по словам женщины, ей искривили носовую перегородку, что привело к трудностям с дыханием из-за носа.

Фото до и после неудачной операции на челюсти

Специалисты, ознакомившиеся со случаем, пришли к выводу, что вместо запланированного отвода нижней челюсти назад примерно на 2 мм было выполнено фактически противоположное вмешательство – челюсть выдвинули вперед более чем на 13 мм.

Несмотря на это, проводивший операцию главный хирург не признал вины и заявил, что лицо пациентки якобы «стало более западным и стильным, чем раньше».

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За косметическую операцию женщина заплатила более 55 тысяч долларов.

Впрочем, независимые эксперты считают, что для полного исправления последствий понадобится минимум пять лет лечения, несколько сложных реконструктивных операций и более 200 тысяч долларов.

Они также отметили, что первоначальный дефект был настолько незначительным, что его можно было устранить без операции только с помощью ортодонтического лечения.

Жертва неудачной косметической операции

После того как история «жертвы А» получила широкую огласку, больница согласилась вернуть женщине средства, уплаченные за операцию.

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В то же время компетентные органы здравоохранения уже приступили к официальному расследованию обстоятельств инцидента. Ожидается, что дело может завершиться длительными судебными процессами, в ходе которых будет установлена ответственность медиков за неудачное вмешательство.

Напомним, звезда "Вечернего Квартала" Ирина Гатун изменила форму подбородка и похвасталась своим новым лицом.

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