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Что приготовить из кабачков в августе: топ-3 простые рецепты на каждый день — получится у каждого
Кабачки в августе — это быстро, вкусно и бюджетно.
Август традиционно считается сезоном кабачков. Именно в этот период овощи обладают лучшим вкусом, стоят недорого и отлично подходят для десятков домашних блюд.
Если привычные оладьи или жареные кабачки уже надоели, можно разнообразить летнее меню новыми идеями. В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта, которые можно приготовить без сложных ингредиентов даже после рабочего дня.
Кабачковая запеканка с сыром и зеленью
Это блюдо получается сочным внутри и с аппетитной золотистой корочкой сверху. Оно станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для легкого обеда.
Ингредиенты:
2 средние кабачки;
150 г твердого сыра;
2 яйца;
3 столовые ложки сметаны;
2 столовые ложки муки;
укроп или петрушка;
соль;
черный молотый перец;
сливочное масло для формы.
Как приготовить
Кабачки натрите на большой терке, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.
Отдельно взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, натертый сыр и измельченную зелень. Соедините смесь с кабачками, приправьте солью и перцем.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность.
Выпекайте примерно 35–40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
Перед подачей дайте запеканке постоять 5-10 минут. Так ее будет гораздо легче нарезать на аккуратные порции.
Кабачковые челноки с курицей
Фаршированные кабачки смотрятся празднично, хотя готовятся очень просто. Сочетание куриного филе и овощей делает блюдо сытным, но одновременно легким.
Ингредиенты:
2 большие кабачки;
300 г куриного филе;
1 помидор;
100 г твердого сыра;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
растительное масло;
соль;
паприка;
черный перец.
Способ приготовления
Разрежьте кабачки вдоль пополам и ложкой осторожно удалите часть мякоти, формируя челноки.
Куриное филе, лук и мякоть кабачков нарежьте мелкими кубиками. Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо, а через несколько минут — кабачковую мякоть и измельченный чеснок.
В конце приготовления всыпьте специи и положите нарезанный помидор. Готовой начинкой заполните кабачковые половинки.
Сверху посыпьте натертым сыром и выпекайте около 30 минут при температуре 190 градусов.
Готовые челноки можно украсить свежей зеленью и подать со сметанным или йогуртовым соусом.
Кабачки в хрустящем сырном кляре
Если хочется быстрой горячей закуски, этот рецепт станет одним из самых лучших вариантов. Благодаря сыру кляр получается ароматным и хорошо держится на кусочках овощей.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки;
2 яйца;
70 г твердого сыра;
4 столовые ложки муки;
1 чайная ложка сушеного чеснока;
соль;
перец;
растительное масло.
Как приготовить
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра.
Для клера смешайте яйца, натертый сыр, муку и специи до однородной консистенции.
Каждый кусочек окуните в сырную смесь и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду.
Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.
Лучше всего подавать блюдо сразу после приготовления вместе с соусом из греческого йогурта, укропа и чеснока.
Полезные советы для приготовления кабачков
Чтобы блюда были максимально вкусными, следует выбирать молодые плоды с тонкой кожурой. Такие кабачки не нуждаются в очищении и имеют нежную структуру.
Если овощ выделил много сока, обязательно отожмите его перед приготовлением запеканок или оладий. Это поможет избежать лишней влаги и сделает текстуру более плотной.
Кабачки хорошо сочетаются с твердыми сырами, зеленью, чесноком, базиликом, орегано, паприкой и черным перцем. Именно эти ингредиенты лучше подчеркивают их мягкий вкус.