Что приготовить из кабачков / © unsplash.com

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Август традиционно считается сезоном кабачков. Именно в этот период овощи обладают лучшим вкусом, стоят недорого и отлично подходят для десятков домашних блюд.

Если привычные оладьи или жареные кабачки уже надоели, можно разнообразить летнее меню новыми идеями. В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта, которые можно приготовить без сложных ингредиентов даже после рабочего дня.

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Кабачковая запеканка с сыром и зеленью

Это блюдо получается сочным внутри и с аппетитной золотистой корочкой сверху. Оно станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для легкого обеда.

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Ингредиенты:

2 средние кабачки;

150 г твердого сыра;

2 яйца;

3 столовые ложки сметаны;

2 столовые ложки муки;

укроп или петрушка;

соль;

черный молотый перец;

сливочное масло для формы.

Как приготовить

Кабачки натрите на большой терке, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. Отдельно взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, натертый сыр и измельченную зелень. Соедините смесь с кабачками, приправьте солью и перцем. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 35–40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки. Перед подачей дайте запеканке постоять 5-10 минут. Так ее будет гораздо легче нарезать на аккуратные порции.

Кабачковые челноки с курицей

Фаршированные кабачки смотрятся празднично, хотя готовятся очень просто. Сочетание куриного филе и овощей делает блюдо сытным, но одновременно легким.

Ингредиенты:

2 большие кабачки;

300 г куриного филе;

1 помидор;

100 г твердого сыра;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

растительное масло;

соль;

паприка;

черный перец.

Способ приготовления

Разрежьте кабачки вдоль пополам и ложкой осторожно удалите часть мякоти, формируя челноки. Куриное филе, лук и мякоть кабачков нарежьте мелкими кубиками. Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо, а через несколько минут — кабачковую мякоть и измельченный чеснок. В конце приготовления всыпьте специи и положите нарезанный помидор. Готовой начинкой заполните кабачковые половинки. Сверху посыпьте натертым сыром и выпекайте около 30 минут при температуре 190 градусов. Готовые челноки можно украсить свежей зеленью и подать со сметанным или йогуртовым соусом.

Кабачки в хрустящем сырном кляре

Если хочется быстрой горячей закуски, этот рецепт станет одним из самых лучших вариантов. Благодаря сыру кляр получается ароматным и хорошо держится на кусочках овощей.

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Ингредиенты:

2 молодые кабачки;

2 яйца;

70 г твердого сыра;

4 столовые ложки муки;

1 чайная ложка сушеного чеснока;

соль;

перец;

растительное масло.

Как приготовить

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра. Для клера смешайте яйца, натертый сыр, муку и специи до однородной консистенции. Каждый кусочек окуните в сырную смесь и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. Лучше всего подавать блюдо сразу после приготовления вместе с соусом из греческого йогурта, укропа и чеснока.

Полезные советы для приготовления кабачков

Чтобы блюда были максимально вкусными, следует выбирать молодые плоды с тонкой кожурой. Такие кабачки не нуждаются в очищении и имеют нежную структуру.

Если овощ выделил много сока, обязательно отожмите его перед приготовлением запеканок или оладий. Это поможет избежать лишней влаги и сделает текстуру более плотной.

Кабачки хорошо сочетаются с твердыми сырами, зеленью, чесноком, базиликом, орегано, паприкой и черным перцем. Именно эти ингредиенты лучше подчеркивают их мягкий вкус.

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