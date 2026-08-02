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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
193
Время на прочтение
3 мин

Что приготовить из кабачков в августе: топ-3 простые рецепты на каждый день — получится у каждого

Кабачки в августе — это быстро, вкусно и бюджетно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что приготовить из кабачков

Что приготовить из кабачков / © unsplash.com

Август традиционно считается сезоном кабачков. Именно в этот период овощи обладают лучшим вкусом, стоят недорого и отлично подходят для десятков домашних блюд.

Если привычные оладьи или жареные кабачки уже надоели, можно разнообразить летнее меню новыми идеями. В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта, которые можно приготовить без сложных ингредиентов даже после рабочего дня.

Кабачковая запеканка с сыром и зеленью

Это блюдо получается сочным внутри и с аппетитной золотистой корочкой сверху. Оно станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для легкого обеда.

Ингредиенты:

  • 2 средние кабачки;

  • 150 г твердого сыра;

  • 2 яйца;

  • 3 столовые ложки сметаны;

  • 2 столовые ложки муки;

  • укроп или петрушка;

  • соль;

  • черный молотый перец;

  • сливочное масло для формы.

Как приготовить

  1. Кабачки натрите на большой терке, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.

  2. Отдельно взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, натертый сыр и измельченную зелень. Соедините смесь с кабачками, приправьте солью и перцем.

  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность.

  4. Выпекайте примерно 35–40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

  5. Перед подачей дайте запеканке постоять 5-10 минут. Так ее будет гораздо легче нарезать на аккуратные порции.

Кабачковые челноки с курицей

Фаршированные кабачки смотрятся празднично, хотя готовятся очень просто. Сочетание куриного филе и овощей делает блюдо сытным, но одновременно легким.

Ингредиенты:

  • 2 большие кабачки;

  • 300 г куриного филе;

  • 1 помидор;

  • 100 г твердого сыра;

  • 1 луковица;

  • 2 зубчика чеснока;

  • растительное масло;

  • соль;

  • паприка;

  • черный перец.

Способ приготовления

  1. Разрежьте кабачки вдоль пополам и ложкой осторожно удалите часть мякоти, формируя челноки.

  2. Куриное филе, лук и мякоть кабачков нарежьте мелкими кубиками. Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо, а через несколько минут — кабачковую мякоть и измельченный чеснок.

  3. В конце приготовления всыпьте специи и положите нарезанный помидор. Готовой начинкой заполните кабачковые половинки.

  4. Сверху посыпьте натертым сыром и выпекайте около 30 минут при температуре 190 градусов.

  5. Готовые челноки можно украсить свежей зеленью и подать со сметанным или йогуртовым соусом.

Кабачки в хрустящем сырном кляре

Если хочется быстрой горячей закуски, этот рецепт станет одним из самых лучших вариантов. Благодаря сыру кляр получается ароматным и хорошо держится на кусочках овощей.

Ингредиенты:

  • 2 молодые кабачки;

  • 2 яйца;

  • 70 г твердого сыра;

  • 4 столовые ложки муки;

  • 1 чайная ложка сушеного чеснока;

  • соль;

  • перец;

  • растительное масло.

Как приготовить

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около одного сантиметра.

  2. Для клера смешайте яйца, натертый сыр, муку и специи до однородной консистенции.

  3. Каждый кусочек окуните в сырную смесь и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду.

  4. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.

  5. Лучше всего подавать блюдо сразу после приготовления вместе с соусом из греческого йогурта, укропа и чеснока.

Полезные советы для приготовления кабачков

Чтобы блюда были максимально вкусными, следует выбирать молодые плоды с тонкой кожурой. Такие кабачки не нуждаются в очищении и имеют нежную структуру.

Если овощ выделил много сока, обязательно отожмите его перед приготовлением запеканок или оладий. Это поможет избежать лишней влаги и сделает текстуру более плотной.

Кабачки хорошо сочетаются с твердыми сырами, зеленью, чесноком, базиликом, орегано, паприкой и черным перцем. Именно эти ингредиенты лучше подчеркивают их мягкий вкус.

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Дата публикации
Количество просмотров
193
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