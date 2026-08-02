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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко позбулась фірмової родимки на обличчі і показала фото до і після

Вікторія Булітко наважилась на операцію ще пів року тому. Зараз же артистка похизувалась результатом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Вікторія Булітко

Вікторія Булітко / © пресслужба каналу "1+1"

Зірка «Дизель Шоу», комедійна акторка Вікторія Булітко позбулась своєї фірмової родимки на обличчі.

Загалом, на операцію артистка наважилась ще пів року тому. Зокрема, саме спеціалістка порадила знаменитості зробити цей крок. І ось, рана після операції повністю загоїлась, тож у своєму Instagram Вікторія Булітко похизувалась результатом.

Акторка опублікувала фото до та після змін на обличчі. В око одразу впадає, що на щоці знаменитості більше немає родимки. Сама ж артистка не приховує, що результатом неабияк задоволена. За словами акторки, тепер вона почувається більш впевнено та легко.

Вікторія Булітко до операції / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко до операції / © instagram.com/bulitka

У коментарях Вікторію Булітко підтримали прихильники. Однак деякі зізнавались, що родимка на щоці була її родзинкою і тепер, мовляв, неабияк незвично бачити акторку такою. Сама ж Вікторія Булітко додала, що видаляла її першою чергою через медичні показники. За словами знаменитості, родимка збільшувалась, тож позбутися її було не примхою, а необхідністю.

Вікторія Булітко після операції / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко після операції / © instagram.com/bulitka

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко насолоджувалась відпусткою в Одесі. Акторка наробила на пляжі пікантних фото в бікіні, якими встигла поділитися у фоотоблогу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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