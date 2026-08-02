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Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко позбулась фірмової родимки на обличчі і показала фото до і після
Вікторія Булітко наважилась на операцію ще пів року тому. Зараз же артистка похизувалась результатом.
Зірка «Дизель Шоу», комедійна акторка Вікторія Булітко позбулась своєї фірмової родимки на обличчі.
Загалом, на операцію артистка наважилась ще пів року тому. Зокрема, саме спеціалістка порадила знаменитості зробити цей крок. І ось, рана після операції повністю загоїлась, тож у своєму Instagram Вікторія Булітко похизувалась результатом.
Акторка опублікувала фото до та після змін на обличчі. В око одразу впадає, що на щоці знаменитості більше немає родимки. Сама ж артистка не приховує, що результатом неабияк задоволена. За словами акторки, тепер вона почувається більш впевнено та легко.
У коментарях Вікторію Булітко підтримали прихильники. Однак деякі зізнавались, що родимка на щоці була її родзинкою і тепер, мовляв, неабияк незвично бачити акторку такою. Сама ж Вікторія Булітко додала, що видаляла її першою чергою через медичні показники. За словами знаменитості, родимка збільшувалась, тож позбутися її було не примхою, а необхідністю.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко насолоджувалась відпусткою в Одесі. Акторка наробила на пляжі пікантних фото в бікіні, якими встигла поділитися у фоотоблогу.