Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко позбулась фірмової родимки на обличчі і показала фото до і після

Вікторія Булітко / © пресслужба каналу "1+1"

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Зірка «Дизель Шоу», комедійна акторка Вікторія Булітко позбулась своєї фірмової родимки на обличчі.

Загалом, на операцію артистка наважилась ще пів року тому. Зокрема, саме спеціалістка порадила знаменитості зробити цей крок. І ось, рана після операції повністю загоїлась, тож у своєму Instagram Вікторія Булітко похизувалась результатом.

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Акторка опублікувала фото до та після змін на обличчі. В око одразу впадає, що на щоці знаменитості більше немає родимки. Сама ж артистка не приховує, що результатом неабияк задоволена. За словами акторки, тепер вона почувається більш впевнено та легко.

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Вікторія Булітко до операції / © instagram.com/bulitka

У коментарях Вікторію Булітко підтримали прихильники. Однак деякі зізнавались, що родимка на щоці була її родзинкою і тепер, мовляв, неабияк незвично бачити акторку такою. Сама ж Вікторія Булітко додала, що видаляла її першою чергою через медичні показники. За словами знаменитості, родимка збільшувалась, тож позбутися її було не примхою, а необхідністю.

Вікторія Булітко після операції / © instagram.com/bulitka

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко насолоджувалась відпусткою в Одесі. Акторка наробила на пляжі пікантних фото в бікіні, якими встигла поділитися у фоотоблогу.

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